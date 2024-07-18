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Политика ,  
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Отстраненный от должности генерал Шамарин частично признал вину

Генерал-лейтенант признал, что получил деньги от руководства завода «Телта», который поставляет устройства спецсвязи для военных, но, по словам Шамарина, речь не о 36 млн, а 19 млн руб.

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженнных сил, частично признал вину в получении взятки, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Шамарин получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Оба они арестованы. Посредником был бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, который проходит по делу как свидетель.

Во время допросов Шамарин не согласился с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за что грозит до 15 лет колонии, пишет газета. Генерал-лейтенант не отрицал, что получал деньги от Гришиной и Высокова, но, по его словам, речь шла о 19 млн руб. Он заявил также, что не имел полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.

Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба
Общество
Вадим Шамарин

Шамарин находится под арестом с мая, 18 июля суд продлил срок содержания под стражей до 21 октября. Адвокаты просили перевести его под домашний арест, его заключение в СИЗО они назвали «частью кампании, направленной против боевых генералов Минобороны». Защитники сообщили, что суд арестовал автомобиль марки Mercedes, который был куплен в кредит, и заблокировал зарплатную карту обвиняемого.

Следствие, ходатайствуя о продлении ареста Шамарина, привело справку из департамента военной контрразведки ФСБ. В ней говорилось, что генерал-лейтенант собирал сведения о показаниях свидетелей и других фигурантов дела, пишет «Коммерсантъ». К ходатайству приобщили и протокол допроса Оглоблина, который допустил, что в случае освобождения «от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вадим Шамарин генерал-лейтенант взятка признание вины Генштаб
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