Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Заксобрание Нижегородской области не поддержало введение запрета на возврат бездомных животных на улицы, так как это негуманно и может привести к массовым убийствам животных

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Принятие закона, который запретит регионам возвращать бездомных животных в места отлова и разрешит усыплять их после истечения предельного срока содержания в приютах, может привести к массовым убийствам собак, полагают в Законодательном собрании Нижегородской области. Соответствующий законопроект 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов. Рабочая группа направила законопроект в регионы и попросила их дать отзывы на него. Также было направлено обращение в правительство, с тем чтобы и оно высказало позицию.

«Так как у приютов для животных не будет возможности содержать неизбежно возросшее количество животных на длительный срок до их естественной смерти, то это может привести к массовому уничтожению и убийствам животных на территории региона», — говорится в ответе управления информполитики заксобрания на запрос РБК.

В нижегородском парламенте считают, «позицию сокращения численности животных без владельцев путем умерщвления животных» «совершенно негуманной».

Кроме того, такой метод является борьбой с последствиями, а не с причиной появления бездомных животных, поэтому в перспективе положительного результата не принесет. В связи с этим заксобрание Нижегородской области не поддержало законопроект.

Сам регион решает проблему с безнадзорными животными, реализуя с 2014 года программу ОСВВ (отлов животного — стерилизация — вакцинация — выпуск), которая показала свою эффективность, отметили в заксобрании. После применения этих мер численность бездомных животных в регионе сократилась с 16 тыс. до 3 тыс.

Законопроект, вносящий изменения в базовый федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», разработала специально для этого созданная в Госдуме рабочая группа. Ее возглавила депутат Нина Останина. Авторы законопроекта предложили запретить выпускать отловленных бездомных животных обратно на улицу. Согласно законопроекту, регионы должны будут установить предельный срок содержания таких животных в приютах, по истечении которого их можно будет усыплять. Позже депутаты предложили внести правки в законопроект и добавить еще одно основание для усыпления животных — если оно причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, который возглавляет Андрей Клишас, подготовил отрицательный отзыв на законопроект. Комитет счел, что положения законопроекта противоречат действующему конституционно-правовому регулированию этой сферы, а также постановлению Конституционного суда, которое тот вынес в июле 2024 года. Не поддержал законопроект и профильный комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На 31 марта назначено очередное заседание рабочей группы по законопроекту.

Как другие регионы оценили предложенные меры

Как сообщала Останина, по состоянию на 21 марта законопроект поддержали 79 регионов, шесть высказались против, среди них — Белгородская область и Севастополь.

В Законодательном собрании Севастополя РБК в ответ на запрос сообщили, что не имели возможности подготовить отзыв на законопроект в установленные Госдумой сроки (до 18 марта). В подписанном председателем парламента Владимиром Немцевым ответе указано, что урегулирование вопроса бездомных животных действительно требует разработки и внедрения более четких и действенных механизмов.

Конституция возлагает на государство обязанности по защите прав и свобод человека, созданию условий для его достойной жизни, что требует принятия мер для предотвращения угроз его благополучию, отметили в заксобрании. В то же время законодатель должен учитывать, что животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность.

Руководствуясь в том числе нравственными принципами и началами гуманности, законодатель вправе выбирать наиболее эффективные средства, «гарантирующие государственную защиту человека, его прав и свобод как высшей ценности и общественную безопасность», сделали вывод в заксобрании.

В начале марта глава Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос о том, как нужно решать проблему с нападением собак на людей, отмечал, что большая часть нападений совершается животными, у которых есть хозяин и которые находятся на самовыгуле. Этот вопрос, в том числе ответственность хозяев, урегулирован на федеральном уровне, но требуется урегулирование и на региональном уровне, говорил Развожаев. Власти Севастополя решают вопрос со строительством приюта для бездомных животных, а также с пунктом временного размещения, который будут организовывать на базе ветеринарной службы города, говорил губернатор.

Вице-губернатор Белгородской области Андрей Антоненко, отвечая в соцсетях на просьбы жителей не допустить введения эвтаназии бездомных животных в регионе, сообщал, что регион выбрал путь гуманного регулирования численности бездомных животных и практикует систему ОСВВ. «И этому мы следуем уже на протяжении нескольких лет, решая проблемы без введения эвтаназии», — говорил он.

Антоненко подчеркивал, что в регионе проводится серия мероприятий по формированию гуманного отношения к животным. «Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. Какие-либо новые поправки и изменения в позиции власти по отношению к бездомным животным в обязательном порядке будут обсуждаться с общественностью. Но необходимости сейчас в этом нет», — заключил он.

Среди регионов, поддержавших законопроект, Волгоградская, Челябинская, Амурская области, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Чукотский автономный округ и другие регионы. Дума Астраханской области в дополнение предложила законодательно закрепить, что усыпление здорового животного, не проявляющего агрессии, по истечении предельного срока содержания в приюте не является жестоким обращением с животными.

Также там считают, что из федерального законодательства необходимо исключить требование обязательной вакцинации и стерилизации животных, «которые будут подвергнуты умерщвлению», так как это нецелесообразно как с гуманной, так и с экономической точки зрения. Вместо этого необходимо дать регионам возможность самим устанавливать требования для приютов, предлагают в Астраханской области.

Госсовет Коми в своем отзыве отметил, что еще в 2021 году предлагал разрешить регионам не выпускать отловленных животных обратно на улицу. «Однако наши доводы, основанные на многолетнем опыте правового регулирования в этой сфере, базирующегося на принципах здравого смысла, не нашли поддержки в федеральных органах государственной власти», — отметили депутаты. Они также предложили организовать обязательную маркировку и учет домашних животных и ввести административную ответственность за неисполнение этого требования.