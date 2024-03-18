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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по «Русскому добровольческому корпусу»

Минобороны: российские военные нанесли поражение личному составу и технике РДК
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные поразили личный состав и технику «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией и запрещен), следует из сводки Минобороны.

«На белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что в районе села Козинка Белгородской области были пресечены попытки проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп.

В результате действий российских военных противник потерял свыше 100 человек убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

В последнее время активизировались попытки заходов на территорию России украинских диверсионно-разведывательных групп, в том числе членов «Русского добровольческого корпуса».

Так, 12 марта диверсанты пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений, а также в районе населенного пункта Теткино Курской области. Как сообщили в Минобороны, эти действия были пресечены. По данным ФСБ, потери противника составили более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и САУ Caesar французского производства.

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18 марта о россиянах, воюющих на стороне Украины, высказался президент России Владимир Путин.

«Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины», — отметил он, сравнив таких людей с перешедшим в годы Великой Отечественной войны на сторону Германии советским генералом Андреем Власовым.

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