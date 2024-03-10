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В Венесуэле арестовали главу предвыборного штаба лидера оппозиции

В Венесуэле арестовали главу предвыборного штаба лидера оппозиции Мачадо
Эмиля Брандта Уллоа заключили под стражу по обвинению в «террористическом заговоре». В последние недели «по приказу» президента Мадуро «исчезли» еще несколько соратников лидера оппозиции Мачадо, пишет Infobae

В Венесуэле арестовали одного из руководителей предвыборного штаба лидера оппозиции Марии Корины — Мачадо Эмиля Брандта Уллоа, сообщает Infobae. Летом этого года в стране должны пройти президентские выборы.

Вечером 8 марта партия Мачадо — Vente Venezuela — сообщила об исчезновении политика. Как стало известно, он скрывался в мастерской в Баринасе, после того как был выдан ордер на его арест и обыск. Накануне вечером его задержали сотрудники Боливарианской национальной разведывательной службы, известной как СЕБИН. Прокуратура заявила, что Уллоа обвиняют в «террористическом заговоре» и нападениях на нескольких женщин-полицейских и военных.

«Мы требуем решительной реакции от всех национальных и международных игроков, которые поддерживают настоящие президентские выборы в Венесуэле», — заявила лидер оппозиции после ареста своего сторонника.

По словам Мачадо, несмотря на попытки ее запугать, оппозиция продолжит «наращивать силы» для победы на выборах.

В Венесуэле назначили президентские выборы
Политика
Фото:Javier Campos / Getty Images

Как пишет издание, в последние недели «по приказу» президента Николаса Мадуро «исчезли» еще несколько сторонников Мачадо. Хуана Фрейтеса, Луиса Камакаро и Гильермо Лопеса, руководителей местных отделений Vente Venezuela в штатах Варгас, Яракуй и Трухильо, обвиняют «в причастности к плану покушения на Мадуро».

Национальная избирательная комиссия Венесуэлы назначила выборы на 28 июля.

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В январе Верховный суд страны утвердил решение о запрете Мачадо занимать государственные посты до 2038 года. Таким образом, она не сможет участвовать в президентских выборах. Несмотря на это, лидер оппозиции намерена идти на выборы. Ее обвинили в участии «в коррупционном заговоре узурпатора Хуана Гуайдо» — бывшего председателя Национальной ассамблеи. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили претендовать на выборные должности до 2032 года.

В октябре прошлого года Мачадо победила на оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом в президенты от правой оппозиции.

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Елена Чернышова
Венесуэла президентские выборы оппозиция Мария Корина Николас Мадуро
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