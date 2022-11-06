FT узнал о подписании оборонительного союза между Японией и Британией

По данным источников FT, в Японии опасаются возможного военного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Также страна планирует заключить подобное соглашение с Филиппинами

Япония и Великобритания планируют подписать в декабре оборонительный союз, нацеленный на укрепление сотрудничества с США в Тихом океане, а также на противодействие нарастающей угрозе со стороны Китая. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Стороны намерены подписать Соглашение о взаимном доступе, которое упрощает процесс развертывания военных на территории союзных стран. В 2020 году Япония подписала аналогичное соглашение с Австралией. Газета пишет, что Япония заключает такие соглашения на случай военного конфликта с Китаем из-за частично признанного Тайваня.

Соглашение о взаимном доступе позволяет странам проводить совместные военные учения без формальных бюрократических процедур, а также расширяет возможности союзников в сфере логистики.

По данным газеты, переговоры между двумя странами начались в мае, когда премьер-министр Японии Фумио Кишида встретился в Лондоне со своим тогдашним британским коллегой Борисом Джонсоном.

Как заявил эксперт по Азии американского синк-танка American Enterpreise Institute Зак Купер, соглашение вызвано не только опасениями о возросшем влиянии Китая, но также и неуверенностью союзников в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Япония «нервничала» по поводу своей безопасности в период президентства Дональда Трампа.

Кроме того, бывший сотрудник Пентагона Кристофер Джонстоун утверждает, что в скором времени Япония планирует заключить такое же соглашение с Филиппинами. США также заинтересованы в союзничестве с Филиппинами из-за выгодного стратегического расположения страны на юге от Тайваня.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применение силы.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году — по данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В конце октября главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение китайской армии в Тайвань уже в этом году.