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Генсек ООН оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил решение президента США Джо Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату 2015 года. Об этом говорится на сайте ООН.

«Я тепло приветствую шаги президента Байдена по повторному вступлению в Парижское соглашение об изменении климата», — заявил генсек.

Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
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Фото:Evan Vucci / AP

Соглашение заключили в 2015 году 195 стран, включая США, в силу оно вступает только в 2021-ом. Договор направлен на сдерживание глобального потепления, среди мер — снижение углеродных выбросов и технологическое перевооружение. Кроме того, государства-участники договорились до 2020-го ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд для решения их климатических проблем.

Полтора градуса: пять вопросов о Парижском соглашении по климату
Экономика
<p>Штаб-квартира ООН</p> <p></p>

Парижское соглашение не предусматривает санкций в случае недостижения сторонами заявленных целей. Страны действуют на добровольной основе.

Предшественник Байдена, бывший президент США Дональд Трамп заявил в 2017 году, что его страна выходит из соглашения. США уведомили об этом ООН в ноябре 2019 года. Официально процесс завершился через год, 4 ноября.

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Трамп аргументировал решение ударом по американской экономике. По его словам, при исполнении всех положений соглашения, к 2025 году Штаты могли потерять 7 млн рабочих мест.

ООН США климат
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Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
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