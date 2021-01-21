Генсек ООН оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил решение президента США Джо Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату 2015 года. Об этом говорится на сайте ООН.

«Я тепло приветствую шаги президента Байдена по повторному вступлению в Парижское соглашение об изменении климата», — заявил генсек.

Соглашение заключили в 2015 году 195 стран, включая США, в силу оно вступает только в 2021-ом. Договор направлен на сдерживание глобального потепления, среди мер — снижение углеродных выбросов и технологическое перевооружение. Кроме того, государства-участники договорились до 2020-го ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд для решения их климатических проблем.