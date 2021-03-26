Путин предложил еще одну возможность упрощенного получения гражданства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии Политика, 16:48 Российская шпажистка решила судиться с федерацией из-за отстранения Спорт, 16:44 Акции Argo выросли на 15% после решения создать пул для зеленого майнинга Крипто, 16:34 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 16:34 Дипфейки: дезинформация или шаг в будущее? Индустрия 4.0, 16:30  Советский бронетранспортер 1957 года выставили на продажу за ₽5 млн Авто, 16:25 Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера Бизнес, 16:25 Путин сравнил результаты работы здравоохранения других стран и России Политика, 16:24 Соболь разрешили ходить в церковь и провожать ребенка в школу Политика, 16:23 Почему в России HR до сих пор не стал бизнес-функцией и как это исправить Pro, 16:18 МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта Политика, 16:18 Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала Бизнес, 16:08 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 16:05 В Египте назвали причину столкновения поездов более чем с 30 жертвами Общество, 15:56
Политика ,  
0 

Путин предложил еще одну возможность упрощенного получения гражданства

Глава государства считает, что в конкурсе управленцев побеждают талантливые люди, которые нужны России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин согласился с предложением решить вопрос с упрощенным получением гражданства для участников конкурса «Лидеры России». Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей — гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение», — сказал он (цитата по ТАСС).

Video

Путин объяснил свою позицию тем, что в подобных программах «участвуют талантливые люди, которые нужны России».

Весной прошлого года Путин подписал закон об упрощении процедуры получения гражданства в России, он вступил в силу 24 июля. Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР, но не получившие гражданства новых государств, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

В МВД предложили продлить срок действия истекших паспортов
Общество
Фото:Андрей Любимов / АГН «Москва»

Уже в июле начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала, что изменения в законодательство поспособствовали тому, что за первое полугодие российские паспорта получили около 300 тыс. человек, которые ранее были гражданами других стран.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Как переписка в мессенджерах может стать доказательством в суде

За последние годы в Кремле несколько раз объявляли о получении российского гражданства различными актерами, деятелями шоу-бизнеса. Так, например, в конце февраля российский паспорт получил сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильме «Холоп».

В декабре 2020 года российский паспорт получил итальянский преподаватель Валерио Дзанетти, который стал финалистом конкурса «Доброволец России-2020».

Конкурс управленцев «Лидеры России» является открытым. За последние три года заявки на участие в нем прислали более 600 тыс. человек из 68 стран мира, в том числе СНГ, Прибалтики, США, Германии, Израиля, Канады и Австрии.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин гражданство России паспорт
Материалы по теме
В МВД предложили продлить срок действия истекших паспортов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter