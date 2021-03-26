Путин предложил еще одну возможность упрощенного получения гражданства

Глава государства считает, что в конкурсе управленцев побеждают талантливые люди, которые нужны России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин согласился с предложением решить вопрос с упрощенным получением гражданства для участников конкурса «Лидеры России». Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей — гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Путин объяснил свою позицию тем, что в подобных программах «участвуют талантливые люди, которые нужны России».

Весной прошлого года Путин подписал закон об упрощении процедуры получения гражданства в России, он вступил в силу 24 июля. Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР, но не получившие гражданства новых государств, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

Уже в июле начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала, что изменения в законодательство поспособствовали тому, что за первое полугодие российские паспорта получили около 300 тыс. человек, которые ранее были гражданами других стран.

За последние годы в Кремле несколько раз объявляли о получении российского гражданства различными актерами, деятелями шоу-бизнеса. Так, например, в конце февраля российский паспорт получил сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильме «Холоп».

В декабре 2020 года российский паспорт получил итальянский преподаватель Валерио Дзанетти, который стал финалистом конкурса «Доброволец России-2020».

Конкурс управленцев «Лидеры России» является открытым. За последние три года заявки на участие в нем прислали более 600 тыс. человек из 68 стран мира, в том числе СНГ, Прибалтики, США, Германии, Израиля, Канады и Австрии.