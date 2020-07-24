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Общество ,  
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В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства

В России 24 июля вступил в силу закон об упрощении получения гражданства иностранцами. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля текущего года.

Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Это также касается иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.

Подача заявления для получения российского гражданства также будет упрощена для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Теперь они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

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Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале апреля. До вступления закона в сил граждане иностранных государств, которые претендовали на получение российского паспорта, должны были подавать заявление об отказе от имеющегося гражданства. При этом отказ не требовался, если это предусмотрено международным договором России или было невозможно по независящим от соискателя обстоятельствам.

Теги: гражданство России
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