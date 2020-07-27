С начала года российское гражданство получили около 300 тыс. человек

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За первое полугодие 2020 года около 300 тыс. человек получили гражданство России. Об этом начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала в интервью «Российской газете».

«Этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев», — подчеркнула она.

Казакова также рассказала о влиянии коронавирусной инфекции на миграционную ситуацию в России. По ее словам, с учетом закрытия границ в Россию не въезжает большое количество иностранцев. Однако с теми, кто находится на российской территории, ведомство продолжает активно работать. Всего с марта этого года в миграционную службу обратились более 1,5 млн человек, желающих урегулировать свой правовой статус в России.

Весной президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры получения гражданства в России, он вступил в силу 24 июля. Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР, но не получившие гражданства новых государств, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

До этого, претендующие на получение гражданства, должны были подавать заявление об отказе от имеющегося гражданства. При этом отказ не требовался, если это предусмотрено международным договором России или было невозможно по независящим от соискателя обстоятельствам.