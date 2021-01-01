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Попросивший у Путина гражданство итальянец получил российский паспорт

Валерио Дзанетти
Валерио Дзанетти (Фото: МВД РФ)

Волонтер преподаватель из Италии Валерио Дзанетти получил российское гражданство, предоставить которое просил лично президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство», — говорится в сообщении ведомства.

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В МВД отметили, что на торжественной церемонии паспорт гражданина России итальянцу вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий, а губернатор края Александр Усс подарил волонтеру текст Конституции.

Ранее, 5 декабря, на встрече главы государства с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020» в режиме видеоконференции Дзанетти рассказал Путину о своей мечте стать российским гражданином. По словам итальянца, он приехал в Россию, так как «сильно любит русский язык». Волонтер также отметил, что его «особенно поразило, как русский народ именно в самые сложные времена проявляет свои лучшие качества». «Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России!» — обратился Дзанетти к президенту. В ответ Путин пообещал помочь ему получить гражданство.

В 2013 году российский паспорт получил французский актер Жерар Депардье. За последние несколько лет россиянами стали также американский боксер Рой Джонс, актер Стивен Сигал, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

гражданство
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