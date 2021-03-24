Германия поторопила ЕС с закупкой «Спутника V»

Берлин считает, что переговоры с Россией по закупке вакцины можно начать уже сейчас, до того, как европейский регулятор одобрит применение препарата

Германия призывает Европейскую комиссию (ЕК) начать общеевропейскую закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Politico со ссылкой на заявление немецкого чиновника.

По его словам, Берлин видит, что комиссия находится «в процессе запуска этой процедуры». Однако прежде чем определить необходимое для закупки число доз, Брюссель должен выяснить запросы стран-членов ЕС, отметил чиновник.

Он также считает, что переговоры с Москвой по закупке было бы правильнее начать незамедлительно, пока европейский регулятор все еще оценивает российскую вакцину. При этом чиновник признал, что официальные переговоры пока не начались и допустил, что вопрос может обсуждаться на саммите Евросовета, который пройдет на этой неделе.

Представитель Еврокомиссии не привел никаких деталей относительно возможной сделки, пишет Politico. «Я не могу добавить ничего, кроме того факта, что государства-члены и комиссия могут вместе и в любое время принять решение о расширении портфеля вакцин», — заявил он.