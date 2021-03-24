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Пандемия коронавируса ,  
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Германия поторопила ЕС с закупкой «Спутника V»

Берлин считает, что переговоры с Россией по закупке вакцины можно начать уже сейчас, до того, как европейский регулятор одобрит применение препарата

Германия призывает Европейскую комиссию (ЕК) начать общеевропейскую закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Politico со ссылкой на заявление немецкого чиновника.

По его словам, Берлин видит, что комиссия находится «в процессе запуска этой процедуры». Однако прежде чем определить необходимое для закупки число доз, Брюссель должен выяснить запросы стран-членов ЕС, отметил чиновник.

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Фото:Nathan Denette / Global Look Press

Он также считает, что переговоры с Москвой по закупке было бы правильнее начать незамедлительно, пока европейский регулятор все еще оценивает российскую вакцину. При этом чиновник признал, что официальные переговоры пока не начались и допустил, что вопрос может обсуждаться на саммите Евросовета, который пройдет на этой неделе.

Представитель Еврокомиссии не привел никаких деталей относительно возможной сделки, пишет Politico. «Я не могу добавить ничего, кроме того факта, что государства-члены и комиссия могут вместе и в любое время принять решение о расширении портфеля вакцин», — заявил он.

В Германии уже ранее высказывались о том, что одобрение вакцины «Спутник V» необходимо ускорить. На прошлой неделе после переговоров с ЕК премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в ЕС необходимо быстрее проводить процедуры одобрения препаратов, «особенно «Спутника». Он отметил, что европейские исследования уже показали, что российская вакцина безопасна и «в некоторых случаях лучше, чем вакцины, уже получившие одобрение» европейского регулятора.

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Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил, что Германии необходима каждая вакцина, которую она сможет получить.

Ранее в среду ЕК ввела ускоренную регистрацию для вакцин от коронавируса, которые доказали свою эффективность. Их разработчикам нужно будет предоставлять меньше данных.

В Германии продолжается локдаун с декабря 2020 года. Берлин неоднократно продлевал карантин. Последний раз это было сделано 23 марта: было решено частично закрыть непродовольственные магазины, отели, рестораны, спортзалы и досуговые заведения.

Карантин также должен был затронуть христианскую Пасху, однако 24 марта канцлер Ангела Меркель заявила, что это было ошибкой и власти не будут ужесточать ограничения в Пасхальную неделю.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Германия вакцина Спутник V Европейская Комиссия ЕС
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