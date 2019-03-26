В западной коалиции проанализировали новую стратегию ИГ

После потери территорий ИГ ушло в подполье. Но в будущем группировка попытается отвоевать регионы, которые занимала в Ираке и Сирии, полагают западные военные

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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) лишилась 100% своей территории, однако все еще представляет опасность для Ближнего Востока и для мира. Террористы намерены «уйти в подполье и проводить точечные атаки, чтобы дестабилизировать регионы в Ираке и Сирии». Об этом в ходе телефонного брифинга 26 марта заявил официальный представитель западной коалиции по борьбе с ИГ британский генерал-майор Кристофер Гика.

Как обратил внимание Гика, численность лояльных ИГ боевиков и политических активистов составляет «примерно несколько тысяч» людей и в течение последних месяцев террористам удалось провести несколько атак на Ближнем Востоке. Представитель коалиции добавил, что члены исламистской группировки продолжат препятствовать попыткам восстановления регионов на Ближнем Востоке, которые ранее подверглись разрушению.

«Исламское государство» больше не может считаться структурой, которая обладает территорией. Теперь они хотят стать подпольной организацией и придерживаться повстанческой тактики, мешая восстановлению и стабильности [Ирака и Сирии] и атакуя мирное население», — констатировал Гика.

С учетом этих угроз западная коалиция продолжит свои усилия по борьбе с ИГ, заявил Гика. Главной целью коалиции во главе с США, по его словам, станет укрепление военных сил и органов безопасности в Ираке и Сирии, где Запад сотрудничает с «Cирийскими демократическими силами» (SDF). Существует вероятность, что в будущем боевики попытаются отвоевать территории, потерянные ими в Ираке и Сирии, и коалиция намерена сделать все, чтобы это предотвратить, добавил генерал-майор.