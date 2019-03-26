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Apple $197 (+3,2%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,06%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Политика ,  
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В западной коалиции проанализировали новую стратегию ИГ
После потери территорий ИГ ушло в подполье. Но в будущем группировка попытается отвоевать регионы, которые занимала в Ираке и Сирии, полагают западные военные
Фото: Rodi Said / Reuters

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) лишилась 100% своей территории, однако все еще представляет опасность для Ближнего Востока и для мира. Террористы намерены «уйти в подполье и проводить точечные атаки, чтобы дестабилизировать регионы в Ираке и Сирии». Об этом в ходе телефонного брифинга 26 марта заявил официальный представитель западной коалиции по борьбе с ИГ британский генерал-майор Кристофер Гика.

Как обратил внимание Гика, численность лояльных ИГ боевиков и политических активистов составляет «примерно несколько тысяч» людей и в течение последних месяцев террористам удалось провести несколько атак на Ближнем Востоке. Представитель коалиции добавил, что члены исламистской группировки продолжат препятствовать попыткам восстановления регионов на Ближнем Востоке, которые ранее подверглись разрушению.

«Исламское государство» больше не может считаться структурой, которая обладает территорией. Теперь они хотят стать подпольной организацией и придерживаться повстанческой тактики, мешая восстановлению и стабильности [Ирака и Сирии] и атакуя мирное население», — констатировал Гика.

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С учетом этих угроз западная коалиция продолжит свои усилия по борьбе с ИГ, заявил Гика. Главной целью коалиции во главе с США, по его словам, станет укрепление военных сил и органов безопасности в Ираке и Сирии, где Запад сотрудничает с «Cирийскими демократическими силами» (SDF). Существует вероятность, что в будущем боевики попытаются отвоевать территории, потерянные ими в Ираке и Сирии, и коалиция намерена сделать все, чтобы это предотвратить, добавил генерал-майор.

За пределами Ближнего Востока Запад предпринимает активные усилия по борьбе с интернет-пропагандой ИГ и с финансированием группировки, которая, по словам Гики, понесла существенные материальные потери за последние несколько лет. Такая борьба ведется на уровне глобальной коалиции против ИГ, в которую входят 79 стран, отметил он.

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При этом Гика признал, что коалиции неизвестно местоположение лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. «Если бы я знал, где он, то мы [коалиция] предприняли бы какие-то действия», — сказал он. В то же время представитель коалиции указал, что аль-Багдади больше не является такой важной фигурой, какой он был в 2014 году на заре активности ИГ. «На сегодняшний день он просто рядовой член ИГИЛ», — подчеркнул Гика.

Отвечая на вопрос РБК о координации действий коалиции с Россией, Гика заявил, что «все в мире осознают угрозу, которую представляет ИГИЛ». «Мы придерживаемся единого мнения относительно опасности ИГ и считаем позитивным шагом то, что произошло в прошлые выходные», — сказал он, имея в виду потерю террористами последних территорий на Ближнем Востоке.

В субботу, 23 марта, президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении 100% территории, которую ИГ занимала в Сирии и Ираке. Вашингтон сохранит бдительность и продолжит свою борьбу с ИГ, пока боевики не будут побеждены, «где бы они ни были», сказал американский лидер.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ИГИЛ, Терроризм, Стратегия, боевики ИГ, Сирия, Ирак, Коалиция
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