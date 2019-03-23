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Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ
Президент подчеркнул, что США продолжают свою борьбу с террористами до тех пор, пока они не будут побеждены. Ранее Трамп не раз заявлял о разгроме боевиков ИГ
Фото: Evan Vucci / AP

Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Вашингтон сохранит бдительность и продолжит свою борьбу с ИГ, пока боевики не будут побеждены, «где бы они ни были», сказал американский лидер.

В декабре 2017 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке. При этом он отмечал, что боевики начинают распространяться и в другие районы. Позднее в этом же месяце президент отмечал, что коалиция захватила почти 100% территории, которую удерживали террористы.

В апреле 2018 года президент анонсировал скорый вывод американских войск из Сирии. О выводе войск США из Сирии Трамп объявил в начале января 2019 года. В конце месяца в Пентагоне заявили, что Сирия будет полностью освобождена от членов ИГ в течение нескольких недель.

В феврале глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел сообщал, что наземные войска начнут выводить через несколько недель. Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари называл блефом заявления Вашингтона о победе над ИГ.

При этом Трамп заявлял о необходимости сохранить военный контингент в Сирии для «слежки» за Ираном. Тогда же стало известно, что Пентагон планирует создать зону безопасности на границе с Турцией для борьбы с ИГ. По данным газеты The Washington Post, туда должны направиться 1500 солдат из европейских стран, их усилят 200 американскими военнослужащими.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, «Исламское государство», Сирия, Ирак
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