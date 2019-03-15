США оценили площадь «Исламского государства» в 1 кв. км

Террористы этой группировки контролируют менее 1 кв. км в Сирии, сообщил представитель Госдепартамента США. Он также рассказал о хороших контактах с российскими военными

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Численность бойцов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии сократилась до нескольких сотен, а контролируемая ими территория составляет менее 1 кв. км. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга 15 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает корреспондент РБК.

«Мы почти заканчиваем кампанию вдоль Евфрата, цель которой лишить «халифат» последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов и менее 1 кв. км земли», — сообщил Джеффри. Численность сторонников террористов в Ираке и Сирии он оценил в 15–20 тыс. человек.

Сейчас США и их союзники ведут военные действия против террористов вдоль Евфрата, в районе последней удерживаемой ими территории, рассказал Джеффри. В последнее время усилия США и их курдских союзников направлены на выбивание террористов из населенного пункта Богуз, расположенного на границе с Ираком на востоке Сирии. ​

О разгроме террористов президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорят с конца 2017 года. В конце того же года численность террористов международная коалиция во главе с США оценивала в 1 тыс. человек.