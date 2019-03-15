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Политика ,  
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США оценили площадь «Исламского государства» в 1 кв. км
Террористы этой группировки контролируют менее 1 кв. км в Сирии, сообщил представитель Госдепартамента США. Он также рассказал о хороших контактах с российскими военными
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Численность бойцов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии сократилась до нескольких сотен, а контролируемая ими территория составляет менее 1 кв. км. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга 15 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает корреспондент РБК.

«Мы почти заканчиваем кампанию вдоль Евфрата, цель которой лишить «халифат» последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов и менее 1 кв. км земли», — сообщил Джеффри. Численность сторонников террористов в Ираке и Сирии он оценил в 15–20 тыс. человек.

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Сейчас США и их союзники ведут военные действия против террористов вдоль Евфрата, в районе последней удерживаемой ими территории, рассказал Джеффри. В последнее время усилия США и их курдских союзников направлены на выбивание террористов из населенного пункта Богуз, расположенного на границе с Ираком на востоке Сирии. ​

О разгроме террористов президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорят с конца 2017 года. В конце того же года численность террористов международная коалиция во главе с США оценивала в 1 тыс. человек.

Борьба с террористами будет продолжена, хотя ранее и было объявлено о выводе части из 2 тыс. американских военных из Сирии, сообщил Джеффри. Графика вывода военных нет, указал он. О выводе войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года, при этом в его администрации возникли разногласия, должен ли быть выведен весь контингент или часть должна остаться. По словам Джеффри, часть военных останутся, в частности сохранится контингент на северо-востоке Сирии для осуществления надзора над воздушным пространством и для гарантии, что не будет создан дестабилизирующий вакуум​. ​Во сколько бюджету Пентагону обойдется вывод войск, дипломат сообщить не смог, напомнив только, что в прошлом году стоимость пребывания контингента обошлась в $2 млрд.

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США продолжают вырабатывать с европейскими союзниками формат их последующего присутствия в Сирии, однако пока конкретные параметры не согласованы, сообщил американский дипломат.

Джеффри также сообщил о наличии контактов в «ежедневном режиме» с Россией и Турцией. По его словам, взаимодействие на техническом уровне с российскими военными идет превосходно. «Контакты очень, очень продуктивны на уровне военных, а на политическом уровне мы в ряде случаев достигли согласования позиций по конкретным вопросам», — сказал он.​

«В отношении политического урегулирования в Сирии я бы сказал, что преждевременно говорить о том, какого прогресса мы добились», — добавил Джеффри. Вместе с тем он предостерег правительство Сирии и его союзников от любых действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Идлибе — провинции, находящейся под контролей умеренной и радикальной оппозиции.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Сирия, ИГИЛ, Госдепартамент США
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