Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану

По мнению лидеров двух стран, от Тегерана исходит агрессия, которая угрожает всему Ближнем Востоку. Тегеран ранее предупредил о риске войны из-за действий Израиля и США в регионе

Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Вашингтоне пришли к выводу, что двум странам необходимо вместе противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Оба лидера подтвердили необходимость продолжать противодействовать Ирану и его союзникам, чтобы защитить Израиль и весь регион от иранской агрессии», — следует из заявления, сделанного по итогам переговоров.

Помимо этого Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту за то, что он признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Главы государств обсудили также возможности расширения сотрудничества в ряде сфер.

«Два лидера подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем. <...> Президент Трамп подчеркнул железную приверженность США в безопасности Израиля, в том числе в поддержании качественного военного имущества страны», — указыватеся в заявлениии.