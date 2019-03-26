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Политика ,  
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Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану
По мнению лидеров двух стран, от Тегерана исходит агрессия, которая угрожает всему Ближнем Востоку. Тегеран ранее предупредил о риске войны из-за действий Израиля и США в регионе
Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Вашингтоне пришли к выводу, что двум странам необходимо вместе противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Оба лидера подтвердили необходимость продолжать противодействовать Ирану и его союзникам, чтобы защитить Израиль и весь регион от иранской агрессии», — следует из заявления, сделанного по итогам переговоров. 

Помимо этого Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту за то, что он признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Главы государств обсудили также возможности расширения сотрудничества в ряде сфер.

«Два лидера подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем. <...> Президент Трамп подчеркнул железную приверженность США в безопасности Израиля, в том числе в поддержании качественного военного имущества страны», — указыватеся в заявлениии.

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Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

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Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

В понедельник, 25 марта, Трамп подписал указ о признании Голанских высот территорией Израиля. Торжественная церемония подписания документа состоялась в Белом доме в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Еще несколькими днями ранее он заявил, что Вашингтону пора пойти на такой шаг.

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Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими

Голанские высоты — это спорная территория общей площадью порядка 1800 кв. км, которая до Шестидневной войны 1967 года была частью Сирии. В июне того года Израиль занял две трети территории Голанов, а в 1981 году израильский парламент юридически закрепил Голанские высоты за Израилем. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией. Сирия считает Голаны своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Голанские высоты, Сирия
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