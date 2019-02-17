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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Действия Израиля и США на Ближнем Востоке ведут к повышению риска войны в регионе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он призвал европейские страны «не закрывать глаза на нарушение международного права»
Джавад Зариф (Фото: Andreas Gebert / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.

«Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права», — цитирует Зарифа агентство Reuters.

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в нарушении международного права в связи с бомбардировками Сирии, он также раскритиковал европейские державы за то, что они не противодействуют действиям Израиля и США. При этом Зариф заверил, что Иран привержен ядерной сделке 2015 года. По его словам, Франция, Великобритания и Германия недостаточно делают для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.

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Эра противостояния: что предсказали эксперты мюнхенской конференции

Израиль неоднократно наносил ракетные и авиаудары по объектам иранских военных на территории Сирии. После очередного такого удара в январе глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет делать все для того, чтобы не допустить укрепления позиций Тегерана в Сирии. ​

Лидер ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что очередной удар Израиля может вызвать ответные действия его организации. Он подчеркнул, что «на любое нападение Израиля будет дан ответ». Насрулла также предупредил, что в случае атаки на Ливан Израиль «заплатит более высокую цену», чем ожидает премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, в случае израильской агрессии отряды «Хезболлы» планируют провести операцию на севере области Галилея​.

Фотогалерея 
Атака израильской авиации на Сирию. Фоторепортаж

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Иран, Безопасность, Израиль, война
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