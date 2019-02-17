Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Действия Израиля и США на Ближнем Востоке ведут к повышению риска войны в регионе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он призвал европейские страны «не закрывать глаза на нарушение международного права»

Джавад Зариф (Фото: Andreas Gebert / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.

«Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права», — цитирует Зарифа агентство Reuters.

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в нарушении международного права в связи с бомбардировками Сирии, он также раскритиковал европейские державы за то, что они не противодействуют действиям Израиля и США. При этом Зариф заверил, что Иран привержен ядерной сделке 2015 года. По его словам, Франция, Великобритания и Германия недостаточно делают для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.

Израиль неоднократно наносил ракетные и авиаудары по объектам иранских военных на территории Сирии. После очередного такого удара в январе глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет делать все для того, чтобы не допустить укрепления позиций Тегерана в Сирии. ​