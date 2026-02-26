 Перейти к основному контенту
0

Глава Фонда энергобезопасности назвал настоящую «головную боль» США

Симонов: для Соединенных Штатов не Россия главная головная боль, а Китай
Сюжет
Радио РБК
США рассматривают Китай как главного геополитического противника и целенаправленно бьют по его интересам — от Венесуэлы до Панамского канала, заявил глава ФНЭБ Константин Симонов
Фото: Cheng Xin / Getty Images
Фото: Cheng Xin / Getty Images

Главной «головной болью» для США является не Россия, а Китай, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Как он заявил в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК, масштабы российской экономики уже «несопоставимы с китайской».

«Естественно, Соединенные Штаты заботит экономическая мощь Китая. В этом плане очевидно, что то, что делают Соединенные Штаты, это прежде всего направлено на удар по Китаю», — сказал Симонов.

Он отметил, что 80% добываемой в Венесуэле нефти «шло в Китай» и Пекин рассчитывал на Каракас, однако Вашингтон взял венесуэльскую нефть под свой контроль. Также США удалось вытеснить Китай из Панамского канала. Кроме того, Пекин является основным покупателем иранской нефти, при этом между Вашингтоном и Тегераном сейчас сохраняется геополитическая напряженность.

«То есть Соединенные Штаты тестируют Китай на предмет, на что он готов. Пока мы видим, что Китай мало на что готов», — отметил Симонов.

Что такое Панамский канал и зачем он Дональду Трампу
База знаний
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Он также считает, что в мире после нынешнего периода атомизации начнется период консолидации вокруг двух потенциальных геополитических полюсов — Соединенных Штатов и Китая.

Фонд национальной энергетической безопасности был создан в 2006 году, он занимается изучением влияния политических факторов на развитие энергетики и воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России.

Власти Панамы аннулировали ключевые портовые контракты дочерней компании гонконгской CK Hutchison и передали терминалы у Панамского канала во временное управление компаниям A.P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co, сообщал СNBC. После того как Панама аннулировала контракт с холдингом CK Hutchison, Китай попросил государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме, сообщал Bloomberg.

Reuters ранее писало, что Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов США по Ирану в ближайшее время. По данным осведомленных источников, контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений.

Китай призвал США отменить односторонние пошлины против торговых партнеров. Пекин предупредил, что будет внимательно следить за ответными шагами американских властей, сообщил представитель Министерства торговли КНР.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Юрий Таманцев
Администрация президента США Китай Россия геополитика
