Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США
Власти Панама аннулировали ключевые портовые контракты дочерней компании гонконгской CK Hutchison и передали терминалы у Панамского канала во временное управление компаниям A.P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co. Об этом сообщает СNBC.
Решение было основано на вердикте Верховного суда о неконституционности прежних концессий. Государство взяло под контроль инфраструктуру портов Бальбоа и Кристобаль до выдачи новой концессии на срок до 18 месяцев.
Временным оператором Бальбоа станет APM Terminals (подразделение Maersk), а Кристобаля — Terminal Investment (дочерняя компания MSC).
В CK Hutchison заявили о прекращении операций на терминалах и назвали указ президента незаконным.
Спор вокруг портов обострился на фоне противостояния США и Китая. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал, по его словам, оказывает Китай.
После заявлений Трампа о влиянии Пекина на канал CK Hutchison согласилась продать часть активов на $23 млрд консорциуму во главе с BlackRock, однако власти Китая раскритиковали сделку и затормозили ее.
Пекин также предупредил Панаму о возможных политических и экономических последствиях и рекомендовал госкомпаниям сократить проекты в стране.
После того, как Панама аннулировала контракт с холдингом CK Hutchison, Китай попросил государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме, сообщал Bloomberg.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении