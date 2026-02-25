Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США

Власти Панама аннулировали ключевые портовые контракты дочерней компании гонконгской CK Hutchison и передали терминалы у Панамского канала во временное управление компаниям A.P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co. Об этом сообщает СNBC.

Решение было основано на вердикте Верховного суда о неконституционности прежних концессий. Государство взяло под контроль инфраструктуру портов Бальбоа и Кристобаль до выдачи новой концессии на срок до 18 месяцев.

Временным оператором Бальбоа станет APM Terminals (подразделение Maersk), а Кристобаля — Terminal Investment (дочерняя компания MSC).

В CK Hutchison заявили о прекращении операций на терминалах и назвали указ президента незаконным.

Спор вокруг портов обострился на фоне противостояния США и Китая. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал, по его словам, оказывает Китай.

После заявлений Трампа о влиянии Пекина на канал CK Hutchison согласилась продать часть активов на $23 млрд консорциуму во главе с BlackRock, однако власти Китая раскритиковали сделку и затормозили ее.

Пекин также предупредил Панаму о возможных политических и экономических последствиях и рекомендовал госкомпаниям сократить проекты в стране.

После того, как Панама аннулировала контракт с холдингом CK Hutchison, Китай попросил государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме, сообщал Bloomberg.