Китай потребовал от компаний прекратить переговоры по проектам в Панаме

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Китай попросил государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме. Решение обусловлено ответными мерами Пекина, после того как Панама аннулировала контракт холдинга CK Hutchison Holdings Ltd. на использование двух портов вдоль стратегически важного канала, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, такой шаг может сорвать потенциальные инвестиции на миллиарды долларов. Пекин также предложил судоходным компаниям перенаправить грузы через другие порты, если это не приведет к большим расходам. Таможенные органы Китая, в свою очередь, усилили проверки панамского импорта, включая кофе и бананы. Прекращение переговоров может затронуть проекты, которые уже реализуются.

Реакция Китая последовала после вердикта Верховного суда Панамы на прошлой неделе, который признал неконституционным договор с CK Hutchison. Пекин расценил это как результат давления со стороны США и предупредил, что Панама «заплатит высокую цену» за уступку «американской гегемонии». Ранее администрация американского президента Дональда Трампа призывала ограничить китайское влияние на стратегические объекты инфраструктуры в регионе. CK Hutchison планирует оспорить решение панамского суда в международном арбитраже.

Эффективность решения Китая, сообщает Bloomberg, остается под вопросом, поскольку объем сельскохозяйственного экспорта из Панамы в Китай невелик, а отказ от использования Панамского канала повлечет за собой дополнительные затраты и издержки для китайских компаний, использующих судоходные маршруты.

В 2025 году Панама вышла из инициативы «Один пояс, один путь». Такое решение возникло после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино добавил, что оно не было принято под давлением США, однако связано с тем, что Трамп признал присутствие Китая в районе канала нарушением договора, подписанного ранее.

Инициатива «Пояс и путь» (ранее «Один пояс, один путь») — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи проекта «Экономический пояс Шелкового пути», который председатель Китая Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Он направлен на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала.

Несмотря на это, китайские компании на данный момент реализуют в стране несколько крупных инфраструктурных проектов, включая строительство четвертого моста через канал стоимостью $1,4 млрд.