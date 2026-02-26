Дума одобрила обращение из-за опасений насчет ядерного оружия для Украины
Госдума единогласно приняла поставление об обращении к парламентам западных стран в связи с информацией о планируемых руководством Франции и Великобритании поставках ядерного оружия на Украину.
Депутаты решили обратиться к французскому Национальному собранию, британской Палате общин, Европарламенту и ООН. Российские парламентарии выразили беспокойство в связи с информацией о планах передачи ядерного оружия Киеву. О таких данных заявляла Служба внешней разведки России.
По информации СВР, Британия и Франция готовятся тайно передать атомную или «грязную» бомбу Украине и представить это как собственную разработку Киева, чтобы украинская сторона могла претендовать на более выгодные условия завершения конфликта. Лондон и Париж опровергли данные СВР.
В Госдуме сочли подобные планы «вопиющим нарушением» норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое может «поставить мир на грань ядерной катастрофы».
«Реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе», — подчеркнули депутаты.
В связи с этим Госдума призвала европейских парламентариев, а также профильные организации и органы системы ООН «предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий». Отдельно с призывом о расследовании, «результаты которого должны стать общественным достоянием», российские депутаты обратились к британскому и французскому парламентам.
