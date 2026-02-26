 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России

В трех компаниях Гамбурга прошли обыски по делу о нарушениях санкций против России. Гендиректора этих фирм подозревают в 900 случаях ввоза в Германию подсанкционных товаров на общую сумму более €4 млн
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
В Гамбурге гендиректора трех компаний заподозрили в нарушении санкций ЕС против России. Об этом сообщило таможенное следственное управление Эссена.

По данным ведомства, три предприятия в более чем 900 случаях нарушили эмбарго, введенное Евросоюзом в отношении Москвы. Речь идет о поставках товаров общей стоимостью свыше €4 млн, которые были косвенно ввезены из России в Германию. В связи с продолжающимся расследованием тип продукции не раскрывается.

Обыски в офисах компаний прошли еще 18 февраля. Следователи изъяли документацию и электронные носители. Кроме того, были арестованы два люксовых автомобиля, а также заморожены активы на сумму €3,5 млн, чтобы предотвратить их возможное сокрытие или вывод на время следствия.

В начале февраля Федеральная прокуратура Германии раскрыла сеть компаний, которую подозревает в поставках товаров российской оборонной промышленности в обход санкций ЕС. По делу были арестованы граждане Германии, России и Украины.

Следствие считает, что ключевую роль в схеме играла компания в Любеке, созданная в марте 2022 года 38-летним немецко-российским бизнесменом по имени Никита С. Через подставные фирмы и посредников сеть организовала более 16 тыс. поставок в Россию на сумму не менее €30 млн. Среди товаров — конвертеры, специальные подшипники и фотоэлектрические сенсоры.

В ФРГ арестовали пятерых подозреваемых в поставках для оборонки России
Политика
Фото:Paul Zinken / dpa / picture-alliance / ТАСС

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против Москвы 19 пакетов санкций, сейчас идет разработка 20-го. Ограничения соблюдают в том числе страны, которые не вводили против Москвы санкции самостоятельно, например Сербия.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
