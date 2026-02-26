В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России
В Гамбурге гендиректора трех компаний заподозрили в нарушении санкций ЕС против России. Об этом сообщило таможенное следственное управление Эссена.
По данным ведомства, три предприятия в более чем 900 случаях нарушили эмбарго, введенное Евросоюзом в отношении Москвы. Речь идет о поставках товаров общей стоимостью свыше €4 млн, которые были косвенно ввезены из России в Германию. В связи с продолжающимся расследованием тип продукции не раскрывается.
Обыски в офисах компаний прошли еще 18 февраля. Следователи изъяли документацию и электронные носители. Кроме того, были арестованы два люксовых автомобиля, а также заморожены активы на сумму €3,5 млн, чтобы предотвратить их возможное сокрытие или вывод на время следствия.
В начале февраля Федеральная прокуратура Германии раскрыла сеть компаний, которую подозревает в поставках товаров российской оборонной промышленности в обход санкций ЕС. По делу были арестованы граждане Германии, России и Украины.
Следствие считает, что ключевую роль в схеме играла компания в Любеке, созданная в марте 2022 года 38-летним немецко-российским бизнесменом по имени Никита С. Через подставные фирмы и посредников сеть организовала более 16 тыс. поставок в Россию на сумму не менее €30 млн. Среди товаров — конвертеры, специальные подшипники и фотоэлектрические сенсоры.
Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против Москвы 19 пакетов санкций, сейчас идет разработка 20-го. Ограничения соблюдают в том числе страны, которые не вводили против Москвы санкции самостоятельно, например Сербия.
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что на этот счет выработан «определенный иммунитет».
