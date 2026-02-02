В ФРГ арестовали пятерых подозреваемых в поставках для оборонки России

Власти ФРГ арестовали пятерых граждан Германии, России и Украины по делу о санкционных поставках российской оборонке. По версии следствия, они создали сеть компаний и успели поставить в Россию товаров на сумму €30 млн

Фото: Paul Zinken / dpa / picture-alliance / ТАСС

Федеральная прокуратура Германии раскрыла сеть компаний, которую подозревает в поставках товаров российской оборонной промышленности в обход санкций ЕС. По делу арестованы граждане Германии, России и Украины, сообщает Der Spiegel.

Следствие, по данным немецкого издания, считает, что ключевую роль в схеме играла компания в Любеке, созданная в марте 2022 года 38-летним немецко-российским бизнесменом по имени Никита С. Через подставные фирмы и посредников сеть организовала более 16 тыс. поставок в Россию на сумму не менее €30 млн, говорится в статье.

Среди товаров были позиции, находящиеся под санкциями Евросоюза, — конвертеры, специальные подшипники и фотоэлектрические сенсоры. Получателями, по версии прокуратуры, стали как минимум 24 российских оборонных предприятия, находящихся под санкциями ЕС.

Федеральная прокуратура обвиняет фигурантов в создании преступного сообщества. Никите С. вменяют более 70 нарушений закона о внешнеэкономической деятельности. Помимо него арестованы еще несколько человек — граждане Германии, России и Украины.

Как уточняет Reuters, всего были арестованы пять человек в Любеке и соседнем районе Херцогтум-Лауэнбург. Еще пять подозреваемых находятся под следствием, но пока остаются на свободе.

По версии прокуратуры, участники сети использовали фиктивные компании и подставных получателей как внутри ЕС, так и за его пределами, чтобы скрыть реальное назначение поставок. Следствие также допускает, что закупки координировались российскими госструктурами, сказано в публикации.

По этому делу, помимо Любеке, также прошли обыски в нескольких других немецких городах, включая Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг, пишет Euronews.

Глава Европейского совета Антониу Кошта в 2024-м заявлял, что Евросоюз не может остановить поставки в Россию всех компонентов, которые могут использоваться при создании вооружений. Для этого необходимо введение адресных санкций по всему миру, пояснил он.

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против Москвы 19 пакетов санкций, сейчас идет разработка 20-го. В Россию в рамках ограничений в том числе запретили поставлять технологии военного и другого назначения. Ограничения соблюдают в том числе страны, которые не вводили против Москвы санкции самостоятельно, например, Сербия.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».