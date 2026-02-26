 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ

Пашинян заявил, что Ереван формирует новые отношения с Москвой и республика не будет выводить со своей территории российскую военную базу. До этого он подчеркивал, что в повестке Армении нет нанесения ущерба интересам России
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Польше.

«Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией», — сказал Пашинян (цитата по Aurora News). Он считает, что ОДКБ «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, стоящие перед Арменией.

При этом он указал на решающую роль России и президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, передает портал CivilNet. Кроме того, Пашинян заверил, что у Еревана нет планов по выводу дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы. Армянский премьер подчеркнул, что у стран налажены экономические и политические связи.

В начале февраля Пашинян заявлял, что нанесения ущерба интересам Москвы не было и не будет в повестке Еревана. «Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал он.

Год назад Пашинян, отвечая на вопрос, готов ли Ереван полностью выйти из «зоны влияния» Москвы, также подчеркивал, что Армения не намерена разрывать или портить отношения с Россией.

В свою очередь, Путин на встрече с Пашиняном в декабре 2025-го отмечал, что российско-армянские отношения развиваются. «У нас и планы хорошие. Мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной», — рассказывал российский лидер.

Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении
Политика
Никол Пашинян

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, которую он неоднократно критиковал за неоказание помощи в ходе конфликта с Азербайджаном. Затем республика прекратила участие в финансировании ОДКБ. Пашинян назвал организацию «союзом-пузырем».

Участие ОДКБ — суверенное решение Армении, Москва исходит из того, что Ереван пока не выходил из организации, Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией и намерена развивать отношения с этой страной, указывали в Кремле.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Никол Пашинян Армения Россия Владимир Путин
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
