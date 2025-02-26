В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с Трампом

Украина ужесточит мобилизацию, если в мирной сделке Трампа не будет «разумных условий», и бои продолжатся, сказал источник The Economist. По данным WP, в 2024 году мобилизовали около 200 тыс. украинцев

Фото: София Гатилова / Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не поспособствует урегулированию конфликта на Украине «на разумных условиях», в связи с чем боевые действия продолжатся и последует ужесточение мобилизации, пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

«Ужесточение будет продолжаться, — сказал собеседник издания, — потому что никто не придумал лучшего решения».

Превосходство в численности российской армии вынуждает Украину принимать трудные решения, одним из которых может быть снижение возраста призыва с 25 до 18 лет, пишет издание. «Многие отцы воюют именно для того, чтобы их сыновьям не пришлось воевать», — прокомментировал этот сценарий один из украинских военнослужащих.

Вместе с тем высокопоставленный американский чиновник заявил The Economist, что единственным шансом противостоять «плохой сделке» Трампа станет мобилизация молодежи. Еще одним сложным выбором для Украины является бронь «критически важных» работников, которая позволяет соблюсти баланс военных и экономических потребностей.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский пытается усидеть на двух стульях, — считает европейский чиновник, говоривший с изданием при условии анонимности. — Но, возможно, ему придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет сохранить страну».

Как отмечает The Economist, потенциальным новобранцам известно о продолжающихся тяжелых боях, и многие из них «предпочитают прятаться или бежать» из страны, в связи с чем сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) «усилили давление».

Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор они регулярно продлеваются. Военнообязанным запрещен выезд за границу, а мужчины в возрасте от 18 до 25 лет добровольно могут заключить годовой контракт на военную службу. В 2024 году президент Украины ужесточил правила мобилизации, в частности снизил возраст призыва с 27 до 25 лет и отменил категорию «ограниченно годен к службе». По данным The Washington Post, в прошлом году мобилизовали порядка 200 тыс. украинцев. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский называл недостаточным число новобранцев.