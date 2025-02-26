В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

Кэлин Джорджеску (Фото: Andreea Campeanu / Reuters)

В Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску, сообщила его команда по коммуникациям в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.

Mediafax передает, что кандидата задержали в рамках дела, которое связано с созданием фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконным финансированием избирательной кампании. Источники News.ro рассказали, что Джорджеску допросят как подозреваемого.

Партия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая поддерживает Джорджеску, объявила, что проведет акцию у Генпрокуратуры в связи с задержанием.

Romania Journal пишет, что у соратников Джорджеску сегодня были проведены десятки обысков. Румынская полиция сообщала без указания имен, что провела обыски в рамках дела, «связанного с созданием или организацией группы фашистского, расистского или ксенофобского характера».

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