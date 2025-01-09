Опрос показал поддержку 40% румын «пророссийского» кандидата в президенты
В Румынии победитель первого тура аннулированных президентских выборов Кэлин Джорджеску продолжает пользоваться популярностью у населения, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на результат опроса общественного мнения.
Поддержку Джорджеску, которого считают «пророссийским» кандидатом, выразили более 40% респондентов. Это показал опрос, проведенный компанией Verifield в конце декабря, примерно через месяц после голосования, результаты которого в итоге отменил Конституционый суд страны. Исследование организовали по заказу мэра Бухареста Никуша Дана, поддерживающего прозападные стремления Румынии. Он решил участвовать в грядущих выборах и проводил опрос для своей предвыборной кампании.
«Джорджеску, несомненно, представляет собой самую большую опасность, с которой румынская демократия сталкивалась за всю свою посткоммунистическую историю. Его недавние действия и результаты наших опросов подтверждают, что... это будут не совсем обычные выборы, поскольку ставки высоки, а значительная часть электората очень недовольна», — сказал Дан FT.
Выборы президента в Румынии прошли 24 ноября, Джорджеску набрал в первом туре 22,95% голосов. Во второй тур выходила также лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Премьер страны, представитель Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку, которому опросы пророчили уверенную победу, стал третьим с результатом 19,15%.
Новый опрос показал, что Ласкони по популярности на четвертом месте. Дан - на третьем. На втором оказался кандидат от коалиции СДП с еще несколькими партиями Крин Антонеску.
Итоги голосования Конституционный суд Румынии аннулировал в связи с тем, что предвыборную кампанию Джорджеску обвиняли в платном продвижении кандидата в TikTok, не исключалось, что это было сделано по заказу России. Однако румынская налоговая служба ANAF установила, что кампания в TikTok была оплачена не россиянами, как предполагала румынская разведка, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL).
Новые выборы назначены на весну. Первый тур пройдет 4 мая, второй, если понадобится — 18 мая.
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