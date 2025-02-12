Президент Румынии Клаус Йоханнис сложил полномочия

Президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку. Как его решение связано с аннулированием результатов президентских выборов, победу на которых одержал «пророссийский» кандидат, — в материале РБК

Клаус Йоханнис (Фото: Malte Ossowski / Sven Simon / Global Look Press)

12 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, занимавший этот пост с декабря 2014 года, складывает свои полномочия. Это решение он принял на фоне угрозы объявления ему импичмента.

Мандат Йоханниса истек еще 21 декабря, однако он продолжил исполнять обязанности в связи с тем, что Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, прошедших 24 ноября. Первым на них пришел получивший славу пророссийского политика Кэлин Джорджеску. Он баллотировался как независимый кандидат, однако ранее принадлежал к националистическому «Альянсу за объединение румын» (AUR).

Почему Йоханнис принял решение об отставке

После решения суда AUR и две другие оппозиционные ультраправые партии — «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» (POT) — стали собирать голоса для инициирования отставки Йоханниса. О намерении поддержать ее заявили также несколько депутатов левой оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» (USR), ее лидер Елена Ласкони должна была схлестнуться с Джорджеску во втором туре и осуждала решение об отмене результатов первого.

AUR, S.O.S и POT располагают 115 из 330 мест в нижней палате румынского парламента. По итогам прошедших в декабре в Румынии парламентских выборов AUR пришла второй с 18,01% голосов, отстав от правящей Социал-демократической партии (СДП) почти на 4 п.п., а S.O.S и POT набрали 7,36 и 6,39% соответственно. У USR Ласкони 40 мандатов. Правящая коалиция, в которую, помимо СДП, входят Национал-либеральная партия (НЛП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР), располагает 157 мандатами.

Вопрос об импичменте Йоханниса, который принадлежит к НЛП, должен был рассматриваться в парламенте 11 февраля. Однако за день до этого глава государства заявил о намерении уйти в отставку, «чтобы уберечь Румынию и румынских граждан от кризиса». По его словам, его импичмент превратил бы республику в «посмешище для всего мира».

Причиной отмены результатов первого тура президентских выборов, по итогам которого Джорджеску получил 22,95%, стало предполагаемое иностранное вмешательство в них через соцсеть TikTok. В ней Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у политика там около 520 тыс. подписчиков). После тура один из выбывших кандидатов обратился в КС Румынии с требованием пересмотреть результаты голосования, сославшись на то, что Джорджеску сообщил об отсутствии расходов на предвыборную кампанию, хотя активность в соцсетях требует финансового обеспечения. 28 ноября Верховный совет обороны Румынии (CSAT) провел специальное заседание, посвященное избирательной кампании в стране, и пришел к выводу, что TikTok предоставила преференции Джорджеску, а также намекнул на вероятное вмешательство России. Изначально повторный подсчет поданных на выборах голосов не выявил существенных расхождений с официальными результатами, и 2 декабря КС Румынии признал итоги первого тура действительными. Однако 4 декабря президент Йоханнис рассекретил документы спецслужб, согласно которым в TikTok была выявлена потенциальная сеть аккаунтов, «участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением», причем некоторые якобы были связаны с российскими СМИ. Румынская служба внешней разведки (SIE) заявила, что республика стала объектом гибридных действий России. По данным SIE, один из аккаунтов TikTok, принадлежащий гражданину Румынии Богдану Пеширу, профинансировал кампанию Джорджеску, потратив на нее около $381 тыс. 6 декабря КС Румынии аннулировал результаты первого тура выборов из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Новое голосование назначено на 4 мая (второй тур при необходимости пройдет 18 мая). Позже издание Snoop сообщило, что кампанию Джорджеску в TikTok профинансировала проевропейская НЛП. Москва изначально отрицала любую форму вмешательства в избирательную кампанию в Румынии. Джорджеску называл отмену результатов выборов попыткой «государственного переворота» и обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ), но тот не принял жалобу к рассмотрению.

Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что решение Йоханниса напрямую связано с отменой результатов президентских выборов. Многие выступили с критикой главы государства за то, что тот поддержал решение КС, поскольку оно отвечало интересам союзной СДП, кандидат в президенты от которой, нынешний премьер Марчело Чолаку (президент утвердил его на этом посту в декабре), не прошел во второй тур.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил РБК, что Йоханнис сыграл на опережение и объявил о своей отставке, поскольку оппозиция после отмены выборов нарастила уровень поддержки. «В стране прокатилась серия протестов, основными участниками которых были студенты. Они поддерживали обвинения в адрес Йоханниса, который, по их оценкам, поддержал незаконное решение правящих сил во главе с социал-демократами отменить выборы. Протестующие заявляли о том, что это позор, когда страной управляют неправовыми способами», — пояснил эксперт.

Сторонники Джорджеску неоднократно проводили акции против отмены выборов — 13 января в Бухаресте на одну из них вышли более 100 тыс. человек.

Как отмечает Топорнин, изначально предполагалось, что Йоханнис сохранит пост до назначенных на май выборов, но в Румынии стал наблюдаться «паралич власти». «Четыре оппозиционные силы на этом фоне объединились и запустили процедуру импичмента, которая бы сильно ослабила положение правящих сил перед стартом предвыборной кампании», — замечает Топорнин.

После отставки Йоханниса исполняющим обязанности президента в соответствии с Конституцией назначен председатель верхней палаты парламента, сената, — 56-летний временный лидер НЛП Илие Боложан.

Кто может прийти к власти в Румынии после выборов

Согласно опросу агентства CURS, проведенному в конце января, рейтинг Джорджеску после отмены результатов голосования продолжил расти — его поддерживают 37% избирателей, в то время как представляющего правящую коалицию кандидата Крина Антонеску — 18%. У Ласкони 7%.

При этом пока неизвестно, сможет ли Джорджеску участвовать в назначенных на май выборах. 11 февраля в доме руководителя его предвыборной кампании Раду Палли прошел обыск в рамках расследования дела о незаконном финансировании выборов. Кроме того, продолжается инициированное в декабре 2024 года расследование Еврокомиссии (ЕК) против TikTok за «недостаточный контроль рисков по вмешательству в президентские выборы в Румынии».

Сам Джорджеску, судя по его заявлениям, не оставляет надежду на то, что результаты первого тура вновь признают действительными. «Победа народа Румынии — Клаус Йоханнис подал в отставку! Теперь пришло время вернуться к «верховенству закона» — возобновить второй тур выборов!» — написал он в соцсети X 10 февраля.

Противники Джорджеску утверждают, что его приход к власти — это угроза для румынской демократии. Бывший посол США в республике Марк Гитенштейн заявил в недавней в статье для EUObserver, что «есть существенные доказательства того, что российские спецслужбы вмешивались в выборы в Румынии» с целью продвинуть своего фаворита. Бывший дипломат полагает, что ЕК и румынские власти должны завершить и обнародовать результаты расследования о «российском вмешательстве», прежде чем румыны вновь придут на избирательные участки. «Все, что происходит в Румынии, в итоге повлияет на всех нас. Как говорил [40-й президент США Рональд] Рейган, сохранение мирной, свободной и демократической Европы имеет важное значение для сохранения мирных, свободных и демократических США», — отметил Гитенштейн.

Джорджеску во время предвыборной кампании получил славу пророссийского политика, поскольку выступает с националистических позиций и критикует политику Брюсселя, в том числе поставки оружия на Украину. Румынская Libertatea, перечисляя «шокирующие» заявления политика, напомнила, что он назвал Украину «вымышленным государством», а размещение американского комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу — «позором дипломатии». Кроме того, Джорджеску утверждал, что НАТО не будет защищать ни одного из членов альянса, если они подвергнутся нападению со стороны России. В недавнем интервью румынскому журналисту Иону Кристу ультраправый политик заявил, что территория Украины в будущем «неизбежно» будет поделена между соседними странами.

Politico писал, что перспектива прихода Джорджеску к власти вызывает беспокойство в НАТО, поскольку республика является опорой альянса в Черном море. Эксперты Foreign Policy связывали популярность этого румынского политика с нарастанием признаков того, что соседние с Украиной государства от нее отворачиваются, хотя играют ключевую роль в ее обороне.

Тем не менее, как отмечает Топорнин, даже если Джорджеску удастся победить в мае, его возможность влиять на внешнюю политику страны будет ограничена. «Не стоит забывать, что Румыния — это парламентская республика, и в вопросах внешней политики и безопасности последнее слово за парламентом. Конституция страны не позволит президенту, к примеру, начать процесс выхода из НАТО и ЕС. Для этого понадобится референдум, а население Румынии не разделяет таких настроений», — поясняет эксперт.

В то же время, по оценке Топорнина, грядущие президентские выборы в Румынии будут носить определяющий характер — если кандидату от правящих сил во главе с социал-демократами не удастся одержать победу, скорее всего, страну будут ждать досрочные парламентские выборы. «Сейчас в Румынии наблюдается ситуация политической апатии. Никто не знает, удастся ли следующему президенту консолидировать власть и каким курсом пойдет республика дальше», — резюмирует эксперт.