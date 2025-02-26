Какие регионы подверглись атаке украинских БПЛА. Карта

За прошедшую ночь ПВО сбила 128 украинских дронов, сообщило Минобороны. Еще два уничтожили утром. Какие регионы были целью беспилотников — на карте

В ночь на 26 февраля средства ПВО сбили над Россией 128 украинских дронов, сообщило Минобороны.

Из них больше всего уничтожили над Краснодарским краем — 83, еще 30 сбили над Крымом. Над Азовским морем перехватили восемь беспилотников, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями. Утром еще два беспилотника уничтожили над Краснодарским краем.

Обломки упавшего дрона повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканский под Новороссийском, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пожар потушили. Пострадавших нет.

В связи с атакой беспилотников временно приостанавливал работу аэропорт в Сочи. Ограничение действовало около шести часов, примерно с 2 ночи до 6 утра.