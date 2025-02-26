Какие регионы подверглись атаке украинских БПЛА. Карта
В ночь на 26 февраля средства ПВО сбили над Россией 128 украинских дронов, сообщило Минобороны.
Из них больше всего уничтожили над Краснодарским краем — 83, еще 30 сбили над Крымом. Над Азовским морем перехватили восемь беспилотников, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями. Утром еще два беспилотника уничтожили над Краснодарским краем.
Обломки упавшего дрона повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканский под Новороссийском, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пожар потушили. Пострадавших нет.
В связи с атакой беспилотников временно приостанавливал работу аэропорт в Сочи. Ограничение действовало около шести часов, примерно с 2 ночи до 6 утра.
Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине
Волатильность рубля достигла максимума за год
Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами
Какие перспективы у сотрудничества России и США по алюминию
Из-за роста зарплат сократился дефицит пенсионной системы в России
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Улучшать демографию льготами на жилье и автомобили предложили в ОП
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов