Обломки беспилотника под Новороссийском повредили газовую трубу
Обломки упавшего беспилотника поселке Верхнебаканский под Новороссийском повредили газовую трубу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен», — сообщили в оперштабе. В жилом частном доме, который находится рядом, выбило стекла. Пострадавших во время инцидента не было.
На место происшествия приехали специальные службы. В поселке введен локальный режим ЧС.
В ночь на 26 февраля в нескольких районах Краснодарского края были зафиксированы повреждения жилых домов в результате атаки беспилотников, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев.
Так, были зафиксированы следующие повреждения:
- в Темрюкском районе был поврежден частный дом в станице Старотитаровской: там выбило стекла;
- в поселке Стрелка в одном из домов повреждена крыша;
- в Туапсе в результате атаки пострадал частный дом, но возникший пожар был оперативно потушен;
- в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с жилым строением, повредив хозяйственную постройку.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кондратьев.
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