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Политика ,  
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Обломки беспилотника под Новороссийском повредили газовую трубу

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Обломки упавшего беспилотника поселке Верхнебаканский под Новороссийском повредили газовую трубу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен», — сообщили в оперштабе. В жилом частном доме, который находится рядом, выбило стекла. Пострадавших во время инцидента не было.

На место происшествия приехали специальные службы. В поселке введен локальный режим ЧС.

В ночь на 26 февраля в нескольких районах Краснодарского края были зафиксированы повреждения жилых домов в результате атаки беспилотников, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев.

Так, были зафиксированы следующие повреждения:

  • в Темрюкском районе был поврежден частный дом в станице Старотитаровской: там выбило стекла;
  • в поселке Стрелка в одном из домов повреждена крыша;
  • в Туапсе в результате атаки пострадал частный дом, но возникший пожар был оперативно потушен;
  • в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с жилым строением, повредив хозяйственную постройку.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кондратьев.

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