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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт в Сочи возобновил работу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт полноценно возобновил работу в 8:00 мск.

«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи», — говорится в сообщении.

Отправку и прием воздушных судов аэропорт приостановил в 01:47 мск на фоне массовой атаки беспилотников на территорию России.

25 февраля из-за непогоды в городе 11 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Сочи не смогли приземлиться рейсы Минеральных Вод, Грозного, Владикавказа.

Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

13 февраля в воздушной гавани Сочи вводили ограничения на прием и отправку судов. За время их действия на запасные аэродромы перенаправили девять самолетов, следовавших в направлении города.

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