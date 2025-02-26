Аэропорт в Сочи возобновил работу
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт полноценно возобновил работу в 8:00 мск.
«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи», — говорится в сообщении.
Отправку и прием воздушных судов аэропорт приостановил в 01:47 мск на фоне массовой атаки беспилотников на территорию России.
25 февраля из-за непогоды в городе 11 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Сочи не смогли приземлиться рейсы Минеральных Вод, Грозного, Владикавказа.
13 февраля в воздушной гавани Сочи вводили ограничения на прием и отправку судов. За время их действия на запасные аэродромы перенаправили девять самолетов, следовавших в направлении города.
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