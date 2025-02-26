Над Россией за ночь сбили 128 дронов
Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 128 дронов, сообщает Минобороны.
Больше всего беспилотников — 83 — уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. Над акваторией Азовского моря перехватили восемь БПЛА, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями.
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, рассказывая о последствиях атаки, сообщил о повреждении трех домов в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи в 01:47 ввели ограничения.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал губернатор Александр Богомаз.
В прошлый раз власти сообщали о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край 17 февраля. По данным оперативного штаба, повреждения получил 51 дом в Славянском и Северском районах.
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