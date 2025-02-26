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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 128 дронов

Минобороны: ПВО ночью сбила 128 украинских беспилотников над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
В Краснодарском крае уничтожили 83 беспилотника, власти сообщили о повреждении трех домов, аэропорт Сочи ограничил работу
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 128 дронов, сообщает Минобороны.

Больше всего беспилотников — 83 — уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. Над акваторией Азовского моря перехватили восемь БПЛА, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, рассказывая о последствиях атаки, сообщил о повреждении трех домов в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи в 01:47 ввели ограничения.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал губернатор Александр Богомаз.

В прошлый раз власти сообщали о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край 17 февраля. По данным оперативного штаба, повреждения получил 51 дом в Славянском и Северском районах.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Краснодарский край Крым Азовское море Черное море
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