Минобороны сообщило о еще двух сбитых над Кубанью дронах

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем два украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

По его данным, попытка атаковать российски регион произошла около 07:20 мск.

Оба дрона уничтожены в небе, добавили в министерстве.

По информации военного ведомства, за ночь над Россией сбили 128 дронов. Больше всего беспилотников — 83 — уничтожили над Краснодарским краем, еще 30 — над Крымом. Над акваторией Азовского моря перехватили восемь БПЛА, еще пять — над Черным морем. По одному сбили над Брянской и Курской областями.

По информации краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, коптеры повредили три дома в Туапсе, станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе. По словам главы региона, никто не пострадал. В аэропорту Сочи с 01:47 и до 8:00 вводились ограничения.