Устроившими взрыв у консульства России в Марселе оказались исследователи

Мужчины оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS), они признали вину. По данным La Provence, один из задержанных — инженер, а второй — химик

Двое граждан Франции, напавших 24 февраля на консульство России в Марселе, оказались исследователями Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Об этом сообщают газета La Provence и телеканал BFMTV.

По данным издания и телеканала, оба мужчины признали свою вину.

Как сообщил BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Буш-дю-Рон, подозреваемые бросили три пластиковых бутылки, две из которых взорвались, такую же версию изложил российский Следственный комитет. Правоохранители изучают вещество, которым были заполнены сосуды.

La Provence пишет, что один из задержанных — инженер, а второй — химик. Они заполнили бутылки смесью азота и химических веществ, способных произвести «детонирующий эффект», сообщила газета.

Взрыв на территории консульства прогремел утром 24 февраля, никто не пострадал. Российский Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Позже на демонстрации в поддержку Украины задержали двух человек, которых заметили у здания. RMC писал, что мужчинам RMC 48 и 59 лет. Обоих взяли под стражу 24 февраля.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрыв имеет признаки теракта. В посольстве сообщили, что заблаговременно потребовали у властей Франции повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране «с учетом возможных провокаций». Во французском МИДе заявили, что Париж осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств.