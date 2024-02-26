FT узнала о планах Израиля нарастить долг и повысить налоги из-за войны

Израиль на фоне потенциального увеличения военных расходов с 13,5 до 20% от всего бюджета на 2024 год планирует увеличить примерно на $60 млрд в 2024 году, что является самым высоким показателем примерно за восемь лет

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Израиль планирует нарастить долг на примерно $60 млрд в 2024 году, заморозить найм сотрудников на государственную службу, отложить повышение зарплат и увеличить НДС с 17% до 18%, передает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в финансовом секторе.

Страна вынуждена пойти на этот шаг из-за увеличения расходов на оборону на 55 млрд шекелей ($15,2 млрд) или с 13,5% до 20% от всего бюджета на 2024 год для поддержки своих сил в конфликте в секторе Газе. Проект бюджета на 2024 год рассматривается комитетами Кнессета и, как ожидается, будет принят в следующем месяце, сообщает FT.

Доходы бюджета на 2023 год оказались на 12 млрд. шекелей ($3,3 млрд) ниже прогноза, в то время как правительство увеличило расходы примерно на 26 млрд. шекелей ($7,2 млрд) из-за войны с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

Правительство Израиля прогнозирует дефицит бюджета в размере 6,6% от ВВП в 2024 году, а рост ВВП должен замедлиться с 2% в 2023-м до 1,6% в этом году. После начала конфликта в Газе Израиль занял около 81 млрд шекелей ($22,3 млрд), доведя соотношение долга к ВВП примерно до 62%, что является самым высоким показателем примерно за восемь лет, подсчитала FT.

ВВП Израиля, по прогнозу МВФ в октябре 2023 года, должен был составить в 2024 году $539,84 млрд в номинале. Фонд также прогнозировал, что его рост составит 3%.

Правительство Израиля мобилизовало после нападения ХАМАС 7 октября рекордные 300 тыс. резервистов; десятки тысяч людей были эвакуированы на севере и юге страны; а потребительские расходы резко упали. Около 150 тыс. палестинских рабочих также были лишены возможности въезда в Израиль с оккупированного Западного берега, передает FT.

Яли Ротенберг, главный бухгалтер министерства финансов, ожидает, что экономика начнет восстанавливаться по мере демобилизации резервистов и роста потребительских расходов. «Если вы посмотрите на сектор высоких технологий, он сохраняется. Если вы посмотрите на инвестиции в инфраструктуру, они есть. Если вы посмотрите на частное потребление, оно есть», — сообщил он FT. Ожидалось, что к концу марта это число сократится до 30 000-40 000, добавил Ротерберг, заявив, что конфликт «деэскалируется».

Правительство Израиля, однако, угрожает расширить свое наступление до Рафаха, южного города на границе Газы и Египта, куда прибыло уже 1 млн беженцев.

И, несмотря на демобилизацию резервистов, Израиль заявил, что рассчитывает сохранить присутствие сил безопасности в секторе в обозримом будущем. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху 23 февраля опубликовала план послевоенного развития Газы, который предусматривает сохранение Израилем значительного буфера безопасности внутри анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости увеличения расходов госбюджета на оборону на 20 млрд шекелей в год (почти $5,5 млрд)

26 февраля Израиль сообщил, что эвакуация мирного населения с юга сектора Газа, где ЦАХАЛ планирует провести завершающий этап наступательной операции, займет до двух недель. Израильские военные также представили план по эвакуации Рафаха. Ранее президент США Джо Байден выступил против проведения операции там без плана по защите гражданских лиц.