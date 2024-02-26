Армия Израиля представила план эвакуации Рафаха правительству
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации палестинцев из города Рафах на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи людям на юге сектора Газа «таким образом, чтобы предотвратить грабежи», которые зафиксировали на севере региона и в других районах.
Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.
Израильские военные заявляют, что близки к уничтожению ХАМАС в Газе. В начале февраля глава Израиля сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила 17 из 24 батальонов этого формирования.
Bloomberg в конце февраля сообщил, что у израильских официальных лиц нет четкого плана, как безопасно эвакуировать палестинских беженцев из Рафаха. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным подготовить план, который они представят «в ближайшем будущем». Эвакуация должна затронуть до 1 млн беженцев.
Ранее Нетаньяху заявил, что военные готовятся к боям в Рафахе на границе с Египтом. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение.
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