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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля представила план эвакуации Рафаха правительству

ЦАХАЛ представила план эвакуации Рафаха военно-политическому кабинету Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации палестинцев из города Рафах на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи людям на юге сектора Газа «таким образом, чтобы предотвратить грабежи», которые зафиксировали на севере региона и в других районах.

Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

Израильские военные заявляют, что близки к уничтожению ХАМАС в Газе. В начале февраля глава Израиля сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила 17 из 24 батальонов этого формирования.

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Bloomberg в конце февраля сообщил, что у израильских официальных лиц нет четкого плана, как безопасно эвакуировать палестинских беженцев из Рафаха. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным подготовить план, который они представят «в ближайшем будущем». Эвакуация должна затронуть до 1 млн беженцев.

Ранее Нетаньяху заявил, что военные готовятся к боям в Рафахе на границе с Египтом. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение.

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Теги
Рафах ЦАХАЛ Израиль сектор Газа эвакуация
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