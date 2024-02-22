МИД: Махмуд Аббас не будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве

В МИДе исключили участие Аббаса на межпалестинской встрече в Москве

Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Палестины Махмуд Аббас не собирается участвовать в запланированной в Москве межпалестинской встрече, которая состоится в конце февраля, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов.

«Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан», — уточнил дипломат. Он отметил, что палестинский президент не планировал визит в Россию в ближайшее время. Богданов добавил, что приезд Аббаса могут согласовать после российских президентских выборов, которые пройдут в середине марта.

16 февраля Богданов рассказал ТАСС, что межпалестинская встреча пройдет в Москве с 29 февраля по 1–2 марта. Он отметил, что в российскую столицу пригласили «всех палестинских представителей — всех политических сил, которые имеют свои позиции в разных странах, в том числе в Сирии и Ливане, других странах региона».

Всего встречу должны посетить от 12 до 14 организаций. В их числе — палестинское исламистское движение ХАМАС и запрещенная в России террористическая группировка «Исламский джихад».

По словам Богданова, цель России — помочь различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов на политической арене.