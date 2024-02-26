Кремль назвал странным предложенный Украиной формат мирного саммита

Зеленский заявил, что Москву могут пригласить на мирный саммит, но не для участия в нем, а чтобы уведомить ее о принятом решении. В Кремле такой формат назвали смехотворным

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Задуманный Украиной формат мирного саммита, при котором Россия не участвует в обсуждении плана урегулирования конфликта, является странным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, никаких контактов на эту тему не было. Там, насколько мы понимаем, речь идет вот об этом странном формате женевском по обсуждению мирного плана [украинского президента Владимира] Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова Зеленского, который анонсировал первый саммит по своей «формуле мира» в Швейцарии. По его задумке, Россию могут пригласить, но не для обсуждения его условий, а передачи согласованного и утвержденного решения, как это произошло во время заключения зерновой сделки. Швейцарская встреча будет «инаугурационной», второй саммит хотелось бы провести вне Европы, рассказал президент Украины.

Власти Швейцарии отмечали, что мирный процесс находится в «хрупком равновесии», так как без России мира не будет, и надо найти подход, который ее заинтересует. По словам главы швейцарского МИДа Иньяцио Кассиса, представители Москвы вряд ли примут участие в первой мирной конференции, для этого он побеседовал с российским коллегой Сергеем Лавровым, который заверил его в открытости к серьезным предложениям.



«Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема», — подчеркнул Кассис.

МИД России исключал сценарий, при которой Швейцария становится посредником в урегулировании. «Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — говорил Лавров. По его мнению, Бёрн стремится укрепить безопасность «от России, а не с Россией». Власти Швейцарии с этой оценкой не согласились.