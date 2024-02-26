Кто прошел в новоизбранный белорусский парламент

В белорусский парламент прошли глава администрации президента, замкомандующего войсками ПВО и попавшие под санкции Запада общественные деятели. Госдеп назвал их фиктивными, а наблюдательная миссия СНГ — праздником

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

26 февраля Центризбирком Белоруссии обнародовал имена кандидатов, которые прошли нижнюю палату парламента — палату представителей Национального собрания — по итогам голосования 25 февраля.

В числе тех, кто займет 110 депутатских мест (список приводит БелТА), —

глава администрации президента (АП) Игорь Сергеенко;

министр труда и соцзащиты Ирина Костевич;

замкомандующего ВВС и войсками ПВО Анатолий Булавко;

глава Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда;

лидер партии «Белая Русь», у которой большинство в предыдущем созыве, Олег Романов;

советник — посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский;

легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова;

официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак;

подсанкционный публицист, бывший главред журнала АП «Беларуская думка» Вадим Гигин;

дядя белорусского телеведущего Григория Азаренка, замглавы Лепельского райисполкома Виктор Азаренок.

Также в парламент прошли депутаты предыдущих созывов и чиновники из региональных органов власти.

По подсчетам ЦИК, явка на выборах составила 73,09%. В начале голосования в 9 утра 25 февраля ведомство сообщало о явке в 43,64% — по его информации, 41,71% человек проголосовали на досрочных выборах, которые прошли с 20 по 24 февраля.

В выборах участвовали 265 кандидатов — 203 от четырех зарегистрированных в стране партий и 62 беспартийных.

Первая сессия парламента в новом составе пройдет во второй половине марта. Тогда пройдут выборы руководства палаты представителей, будут сформированы постоянные комиссии и рабочие органы.

Западных наблюдателей на голосовании не было, их не пригласили, за выборами наблюдали эксперты из дружественных белорусским властям структур — Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава миссии СНГ Сергей Лебедев еще в день выборов оценил их положительно. «Звучит музыка, идут выступления художественной самодеятельности, профессиональных артистов, работают буфеты, — заявил он. — Мы видим, что настроение у избирателей праздничное. К счастью, на пространстве СНГ сохранилась эта традиция рассматривать выборы как праздник. Многие идут семьями, с детьми. Активна молодежь, многие голосуют в первый раз, радует и активность пожилых людей».

Аналогично выборы оценил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. «Такое большое количество активно проголосовали — это тоже результат той работы, которая проводилась. Она со стороны, возможно, не была заметна, но результат показывает: в день выборов все хорошо, спокойно, праздник, люди пришли проголосовать», — сказал он на встрече с президентом Александром Лукашенко (цитата по сайту президента Белоруссии).

Находящаяся за рубежом оппозиция призвала выборы проигнорировать. Кандидат в президенты на выборах 2020 года Светлана Тихановская заявила, что голосование «не соответствует никаким демократическим стандартам и больше напоминает военную операцию против собственных граждан, конституции и здравого смысла». «Я призываю белорусов и международное сообщество категорически отвергнуть этот обман», — заявила она в посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Свою оценку высказал Госдепартамент США — Вашингтон осудил белорусские выборы, назвав их фиктивными. «Выборы прошли в атмосфере страха, в которой ни один избирательный процесс нельзя назвать демократическим. Режим по-прежнему удерживает более 1,4 тыс. политических заключенных. Все независимые политические деятели либо задержаны, либо сосланы. Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы за границей могли голосовать только в том случае, если они вернутся в Минск, где они, вероятно, подверглись бы репрессиям. Эти злоупотребления фактически заморозили подлинную политическую деятельность и дискурс внутри Беларуси», — говорится в сообщении Госдепа.