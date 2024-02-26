 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кто прошел в новоизбранный белорусский парламент

ЦИК Белоруссии опубликовал итоги выборов в парламент
В белорусский парламент прошли глава администрации президента, замкомандующего войсками ПВО и попавшие под санкции Запада общественные деятели. Госдеп назвал их фиктивными, а наблюдательная миссия СНГ — праздником
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

26 февраля Центризбирком Белоруссии обнародовал имена кандидатов, которые прошли нижнюю палату парламента — палату представителей Национального собрания — по итогам голосования 25 февраля.

В числе тех, кто займет 110 депутатских мест (список приводит БелТА), —

  • глава администрации президента (АП) Игорь Сергеенко;
  • министр труда и соцзащиты Ирина Костевич;
  • замкомандующего ВВС и войсками ПВО Анатолий Булавко;
  • глава Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда;
  • лидер партии «Белая Русь», у которой большинство в предыдущем созыве, Олег Романов;
  • советник — посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский;
  • легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова;
  • официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак;
  • подсанкционный публицист, бывший главред журнала АП «Беларуская думка» Вадим Гигин;
  • дядя белорусского телеведущего Григория Азаренка, замглавы Лепельского райисполкома Виктор Азаренок.

Также в парламент прошли депутаты предыдущих созывов и чиновники из региональных органов власти.

По подсчетам ЦИК, явка на выборах составила 73,09%. В начале голосования в 9 утра 25 февраля ведомство сообщало о явке в 43,64% — по его информации, 41,71% человек проголосовали на досрочных выборах, которые прошли с 20 по 24 февраля.

Что ждать от парламентских выборов в Белоруссии
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В выборах участвовали 265 кандидатов — 203 от четырех зарегистрированных в стране партий и 62 беспартийных.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Первая сессия парламента в новом составе пройдет во второй половине марта. Тогда пройдут выборы руководства палаты представителей, будут сформированы постоянные комиссии и рабочие органы.

Западных наблюдателей на голосовании не было, их не пригласили, за выборами наблюдали эксперты из дружественных белорусским властям структур — Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава миссии СНГ Сергей Лебедев еще в день выборов оценил их положительно. «Звучит музыка, идут выступления художественной самодеятельности, профессиональных артистов, работают буфеты, — заявил он. — Мы видим, что настроение у избирателей праздничное. К счастью, на пространстве СНГ сохранилась эта традиция рассматривать выборы как праздник. Многие идут семьями, с детьми. Активна молодежь, многие голосуют в первый раз, радует и активность пожилых людей».

Аналогично выборы оценил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. «Такое большое количество активно проголосовали — это тоже результат той работы, которая проводилась. Она со стороны, возможно, не была заметна, но результат показывает: в день выборов все хорошо, спокойно, праздник, люди пришли проголосовать», — сказал он на встрече с президентом Александром Лукашенко (цитата по сайту президента Белоруссии).

Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне
Политика
Александр Лукашенко

Находящаяся за рубежом оппозиция призвала выборы проигнорировать. Кандидат в президенты на выборах 2020 года Светлана Тихановская заявила, что голосование «не соответствует никаким демократическим стандартам и больше напоминает военную операцию против собственных граждан, конституции и здравого смысла». «Я призываю белорусов и международное сообщество категорически отвергнуть этот обман», — заявила она в посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Свою оценку высказал Госдепартамент США — Вашингтон осудил белорусские выборы, назвав их фиктивными. «Выборы прошли в атмосфере страха, в которой ни один избирательный процесс нельзя назвать демократическим. Режим по-прежнему удерживает более 1,4 тыс. политических заключенных. Все независимые политические деятели либо задержаны, либо сосланы. Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы за границей могли голосовать только в том случае, если они вернутся в Минск, где они, вероятно, подверглись бы репрессиям. Эти злоупотребления фактически заморозили подлинную политическую деятельность и дискурс внутри Беларуси», — говорится в сообщении Госдепа.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Белоруссия парламентские выборы
Материалы по теме
Лукашенко заявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии
Политика
Россия и Белоруссия создадут единый список экстремистов
Политика
Лукашенко исключил объединение Белоруссии и России в одно государство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29
Кто прошел в новоизбранный белорусский парламент Политика, 13:26