Белый дом призвал готовиться к частичному шатдауну в США

Администрация призвала министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта и энергетики подготовить план на случай шатдауна. 20% структур правительства могут остаться без средств к 19 января, остальные — к 2 февраля

Майк Джонсон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Белый дом предупредил несколько федеральных ведомств о необходимости разработать план действий на случай шатдауна — приостановки работы правительства из-за несогласования финансирования, сообщает Bloomberg.

По его данным, такие уведомления направили в министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, транспорта и энергетики.

С осени в США не могут согласовать финансирование правительства, в стране действует временный бюджет. The Washington Post (WP) пишет, что 20% структур правительства страны могут остаться без средств уже к 19 января, остальная часть — к 2 февраля.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в сенате демократ Чарльз Шумер согласовали общую сумму расходов в размере $1,66 трлн на 2024 финансовый год (истекает 1 октября календарного года), но конгресс не сможет принять законопроект до истечения крайних сроков, отмечает WP. Кроме того, некоторые консерваторы в палате представителей настаивают, чтобы Джонсон не придерживался соглашения, пишет газета. Они требуют большего сокращения расходов. Однако спикер заявил о намерении соблюдать договоренности.

Ситуация с бюджетом также ставит под угрозу усилия Джонсона по заключению соглашения с президентом Джо Байденом о безопасности границ и иммиграционной политике, которое имеет решающее значение для получения поддержки среди республиканцев выделения Украине помощи в размере $61 млрд, запрошенной американским лидером, отмечает Bloomberg.

В ноябре прошлого года Байден подписал закон о временном бюджете, который позволил продлить финансирование работы части ведомств до 19 января, а остальных — до 2 февраля. Однако в него не попала помощь Украине и Израилю, запрошенная президентом. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточил миграционное законодательство. До ухода на рождественские каникулы демократы и республиканцы так и не смогли договориться по помощи Украине.

В сентябре уже утверждался временный бюджет на 45 дней, который в самый последний момент предотвратил шатдаун. Деньги для Киева в него тогда также не вошли, а война Израиля и ХАМАС в то время еще не началась.

7 января обе палаты конгресса достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году. В нем утверждена сумма первоочередных расходов на $1,59 трлн в 2024 финансовом году, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на иные расходы.