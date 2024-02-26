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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе

В Белом доме заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США рассчитывают, что сделка о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет достигнута в ближайшие дни, заявил Салливан. Нетаньяху ранее исключал любое новое соглашение с палестинской группировкой
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто «в ближайшие дни», переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post (WP).

Он отказался раскрыть подробности соглашения, однако призвал переговорщиков «действовать быстро», поскольку сделка позволит увеличить помощь сектору Газа и освободить больше израильских заложников.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем достичь точки, когда действительно будет достигнуто твердое и окончательное соглашение по этому вопросу», — сказал Салливан.

Как отмечает WP, заявление представителя Белого дома прозвучало после раунда переговоров, проведенного в Париже в 22 февраля, когда переговорщики из Израиля, Египта, США и Катара (выступает посредником ХАМАСа), встретились, чтобы обсудить новые рамки соглашения.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Военные действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали израильские поселения, где убивали военных и гражданских, а также захватывали заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и мобилизовал свыше 300 тыс. военных. В конце октября израильские войска вошли на территорию палестинского эксклава и взяли в окружение крупнейший город — Газу.

С утра 24 ноября по утро 1 декабря в секторе Газа действовало временное перемирие. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников (из 240) на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети. 1 декабря израильская сторона обвинила ХАМАС в ракетном ударе и отказалась продлевать перемирие.

В январе Axios сообщил, что Израиль предложил ХАМАС новое перемирие на два месяца. По данным источников издания, в рамках сделки планируется освободить всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа. Позднее NBC узнал о предложении ХАМАС, которое предусматривало поэтапное освобождение пленников в обмен на прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможной новой сделке с палестинским движением, говорил, что Израиль не выведет свои войска из сектора Газа и не станет освобождать находящихся в заключении бойцов группировки, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джейк Салливан США прекращение огня освобождение заложников Израиль ХАМАС сектор Газа
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