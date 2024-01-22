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Политика ,  
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Axios узнало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца

Axios: Израиль предложил ХАМАС заключить перемирие на два месяца

Израиль передал ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников о заключении перемирия на два месяца, пишет издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Сделка будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа.

В заложниках у ХАМАС остаются более 130 человек. По словам израильских чиновников, несколько десятков заложников погибли либо 7 октября 2023-го, либо в течение нескольких недель после этого. Помощник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Египет в воскресенье, 21 января, а затем поедет в Катар для переговоров по освобождению заложников. Катарские и египетские посредники в течение нескольких недель пытаются устранить разногласия между Израилем и ХАМАС. Американские чиновники считают достижение соглашения единственным путем, который мог бы привести к прекращению огня в секторе Газа.

По данным издания, израильский военный кабинет десять дней назад утвердил параметры нового предложения по сделке с ХАМАС. По словам собеседников, израильская сторона ждет ответа от группировки, но «с осторожным оптимизмом» оценивает шансы достичь прогресса в ближайшие дни.

Согласно предложению, соглашение предусматривает освобождение всех оставшихся в живых заложников и передачу тел погибших в несколько этапов. Сначала предполагается вызволить женщин, мужчин старше 60 лет и тех заложников, которые находятся в критическом состоянии.

Последующие этапы будут включать освобождение женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, не являющихся военнослужащими, затем израильских военнослужащих-мужчин и передачу тел погибших заложников.

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Политика
Фото:Israel Army / Reuters

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Теги
Израиль ХАМАС перемирие заложники палестино-израильский конфликт прекращение огня
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