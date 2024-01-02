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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Al Arabiya узнал о решении ХАМАС прекратить все переговоры по заложникам

Al Arabiya: ХАМАС решил прекратить все переговоры по освобождению заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС решил приостановить все переговоры по обмену заложниками с Израилем после гибели замглавы политбюро движения, который был взорван в пригороде Бейрута, рассказали источники Al Arabiya
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

После взрыва в офисе ХАМАС в пригороде Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арурим, руководство движения решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, сообщает Al Arabya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, соответствующие распоряжения руководство ХАМАС уже начало отправлять посредникам при переговорах с израильской стороной.

По данным Al Arabiya, Салех аль-Арури был убит в результате удара израильского беспилотника по опорному пункту «Хезболлы». Al Mayadeen называет его главой штаба сопротивления на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также организатором атаки на Израиль 7 октября, названной «Буря Аль-Аксы». По информации телеканала, в результате обстрела здания тремя ударами с беспилотника погибли шесть человек, в том числе замглавы политбюро ХАМАС.

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Фото: Maja Hitij / Getty Images

Военные действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали израильские поселения, где убивали военных и гражданских, а также захватывали заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и мобилизовал свыше 300 тыс. военных. В конце октября израильские войска вошли на территорию палестинского эксклава и взяли в окружение крупнейший город — Газу.

С утра 24 ноября по утро 1 декабря в секторе Газа действовало временное перемирие. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников (из 240) на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети. 1 декабря израильская сторона обвинила ХАМАС в ракетном ударе и отказалась продлевать перемирие.

Впоследствии ХАМАС неоднократно предлагал Израилю возобновить перемирие, однако Тель-Авив из раза в раз отказывался. В ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание Моссаду атаковать руководителей ХАМАС, «где бы они ни находились». Министр обороны Йоав Галлант тогда назвал лидеров группировки «ходячими мертвецами», которые «живут в долг».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан Хезболла Бейрут переговоры заложники
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