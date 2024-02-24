Axios узнал о просьбе США прекратить удары Израиля по полиции в Газе

США просят Израиль прекратить удары по гражданской полиции в Газе, которая сопровождает гуманитарные грузы, пишет Axios. Ранее американский спецпосланник утверждал, что в ее состав входят представители ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

США попросили Израиль прекратить наносить удары по сотрудникам гражданской полиции, которые сопровождают грузовики с гуманитарной помощью в сектор Газа, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США, в результате авиаударов Израиля за последние недели в Рафахе погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции, что позволило вооруженным бандам грабить грузовики с гуманитарной помощью. В феврале они покинули свои посты после атак еврейского государства. В Вашингтоне обеспокоены тем, что «Газа превращается в Могадишо (столица Сомали — ред.)», отмечает портал. Официальные лица США отмечают, что это проблема, о которой администрация президента Джо Байдена предупреждала Израиль в течение нескольких месяцев и призывала заранее спланировать, кто возьмет на себя управление анклавом после войны.

«Текущая ситуация не работает, — приводит портал слова американского чиновника. — Продовольствие должно поступать, иначе в Газе начнется голод, и это нанесет серьезный ущерб Израилю».

Axios со ссылкой на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов пишет о значительном сокращении количества грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в сектор Газа, — до менее десяти за последние две недели. Исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в анклаве (УКГВ) Джейми Макголдрик объяснял это в том числе ситуацией с безопасностью по обе стороны границы.

«Безнадежность и отчаяние в Газе создали множество проблем закону и порядку, и это влияет на нашу способность выполнять свою работу здесь», — говорил он. В УКГВ также заявили о попытках получить гарантии от Израиля, что полиция не будет его «мишенью».

Специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд ранее говорил, что в состав гражданской полиции в Газе «безусловно, входят представители ХАМАС», но туда также «входят лица, не имеющие прямого отношения к группировке и находящиеся в рамках остаточного присутствия Палестинской администрации и обеспечения безопасности».

Axios со ссылкой на двух израильских чиновников пишет, что Израиль отклонил просьбу США, потому что одной из его целей является обеспечение того, чтобы ХАМАС не управлял сектором Газа. По данным источников портала, у еврейского государства есть планы относительно альтернативных способов доставки гуманитарной помощи, в частности сотрудничество с местными кланами, выступающими против ХАМАС.

Ранее издание Al Hadath сообщило о «значительном прогрессе» на втором раунде переговоров в Париже о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По его данным, соглашение может включить освобождение 40 заложников, захваченных группировкой в октябре 2023 года, в обмен на 200-300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.