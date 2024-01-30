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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху отверг планы вывода военных из Газы в рамках новой сделки

Нетаньяху: Израиль не выведет войска из сектора Газа в рамках новой сделки
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль не выведет свои войска из сектора Газа и не освободит тысячи заложников, пока ХАМАС не будет ликвидирован, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможной новой сделке с палестинским движением.

«Мы не выведем ЦАХАЛ из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. <...> Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа», — сказал премьер, его слова передает The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит войну, пока не достигнет «всех своих целей». Среди них — полная ликвидация ХАМАС, возвращение всех израильских заложников и обеспечение полной безопасности Израиля со стороны сектора Газа, напомнил премьер.

NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию
Политика
Сектор&nbsp;Газа

Накануне, 29 января, NBC News cо ссылкой на источники сообщил, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали рамки новой сделки по удерживаемым ХАМАС заложникам. По данным телеканала, проект договора уже отправили представителям палестинского движения, он предусматривает поэтапное освобождение пленников в обмен на прекращение огня и возвращение палестинских заключенных.

Израильская сторона ранее среди условий для прекращения военных действий также называла контроль над границей сектора Газа с Египтом, демилитаризацию региона и «дерадикализацию» палестинского общества.

Нетаньяху отмечал, что, по его ожиданиям, война с ХАМАС продлится до 2025 года. В январе он отверг предложение группировки закончить конфликт в обмен на освобождение заложников.

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Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль ЦАХАЛ ХАМАС освобождение заложников сектор Газа
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