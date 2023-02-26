Зеленский подписал указы о санкциях против «похитителей украинских детей»

Владимир Зеленский: подписал три указа о новых санкциях против россиян

Зеленский сообщил, что под санкции попали лица, причастные к «похищению украинских детей», помогающие «держать структуры наемников в России» и пытающиеся «поставить спорт на службу агрессии»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина вводит новые санкции против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении, размещенном в его телеграм-канале.

По его словам, указы основаны на решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Санкции вводятся против тех, кто причастен «к похищению украинских детей», и тех, «кто помогает держать структуры наемников в России», а также спортсменов, «которые пытаются поставить спорт на службу агрессии».

Кто именно попал под ограничения, Зеленский не уточнил, указы на его сайте на момент публикации материала не размещены.

Украина, как и западные страны, регулярно вводит санкции против России. В числе физических лиц, которые находятся под украинскими санкциями, несколько тысяч человек. Среди них президент Владимир Путин, министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу и др., патриарх Кирилл, бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Прохоров и др., артисты Лев Лещенко, Николай Басков, Ольга Бузова и др.

Кроме того, Киев вводил санкции против российских компаний и целых отраслей. В начале февраля под ограничения попала госкорпорация «Росатом» и ее дочерние предприятия, часть из которых связана с атомной отраслью или высокими технологиями, всего — 200 компаний. Одно из них — созданное по поручению Путина госпредприятие «Запорожская АЭС» — эта станция на данный момент находится под контролем России.

Москва считает вводимые против России и ее граждан санкции нелегитимными.