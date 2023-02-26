Саудовская Аравия выделит Украине $410 млн

Глава МИД Саудовской Аравии встретился с Зеленским и объявил о выделении Киеву $410 млн

МИД Саудовской Аравии выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине и объявил о выделении Киеву $410 млн помощи от Эр-Рияда

Владимир Зеленский и Фейсал бин Фархан Аль Сауд (Фото: president.gov.ua)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале. Он указал, что это первый визит главы МИД Саудовской Аравии за всю историю дипломатических отношений двух стран.

«Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.

Video

В ходе встречи Аль Сауд и Зеленский обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, передает телеканал «Аль-Ихбария». Эр-Рияд, по словам главы МИД Саудовской Аравии, выступает за мирное разрешение кризиса между Россией и Украиной.

В ходе пресс-конференции Аль Сауд, указывает телеканал, объявил, что Саудовская Аравия предоставит Киеву $410 млн помощи. «Мы работаем с нашими друзьями на Украине, чтобы смягчить экономические последствия кризиса», — отметил он.

Саудовская Аравия не первый раз оказывает финансовую помощь Украине. В октябре страна уже выделяла Киеву $400 млн.

Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ранее заявлял о готовности стать посредником в переговорах для урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, саудовская сторона принимала непосредственное участие в обмене пленными между Москвой и Киевом в сентябре 2022 года. В частности, как сообщал источник Reuters, пятерых освобожденных британцев, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата доставили на самолете в Эр-Рияд. Саудовский МИД подтверждал участие в обмене.