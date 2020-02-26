Штаб Трампа обвинил NYT в клевете за публикации о «сговоре» с Россией

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал судебных иск против газеты The New York Times. Юристы действующего президента США обвиняют издание в распространении клеветы о «сговоре» команды Трампа с Москвой

Фото: Stefani Reynolds / POOL / EPA / ТАСС

Юристы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа объявили о подаче судебного иска против газеты The New York Times по обвинению в клевете. Об этом сообщается в Twitter штаба.

Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк с целью привлечь издание к ответственности за то, что оно публиковало как факт ложные сведения о «сговоре» с Россией.

В заявлении старшего юрисконсульта штаба Трампа адвоката Дженны Эллис говорится, что NYT распространяла ложные сведения о «важной сделке» штаба Трампа с «олигархией Владимира Путина» с целью помочь команде Трампа в борьбе с его оппонентом Хиллари Клинтон в обмен на «новую пророссийскую внешнюю политику» и ослабление санкций.

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