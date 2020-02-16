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Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка

Андрей Кортунов сообщил, что предложенные «12 шагов» создавались при участии европейских и американских экспертов
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.

В интервью Deutsche Welle Кортунов рассказал, что план «12 шагов по укреплению безопасности на Украине и во всем евроатлантическом регионе» был создан при участии в том числе европейского аналитического центра European Leadership Network и американской организация Nuclear Threat Initiative, которая занимается вопросам предотвращения ядерной угрозе. По его словам, никаких «зловещих политических замыслов» в нем нет.

«Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня», - сказал Кортунов.

При этом глава российского института похвалил Зеленского, в выступлении которого «не было пафосной риторики». «Он ищет решение, и в этом смысле, мне кажется, это будет восприниматься положительно и в Европе, и в США», - сказал Кортунов.

Распространенный на Мюнхенской безопасности документ предлагает различные меры по улучшению ситуации на востоке Украины. В их числе создание специальной группы по диалогу в военной сфере, повешение уровня безопасности для населения в районе пунктов пропуска, начало процесса разминирования. В документе говорится и о возможной отмене санкций против России в случае реализации договоренностей.

Зеленский выступил с критикой документа, заявив, что обсуждать разрешение конфликта необходимо лишь с участием Украины. При этом он заявил о новых инициативах Киева. В частности, Зеленский предложил разведение сил в Донбассе по секторальному принципу. Он пояснил, что речь идет о разделении линии разграничения на сектора, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет поочередно проводить инспектирование на отсутствие незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.

Также Зеленский выразил надежду на то, что украинские местные выборы в октябре удастся провести не только на территории неконтролируемых армией районов Донецкой и Луганской областей, но и в Крыму.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Крым
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