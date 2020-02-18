Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что перед следующим саммитом в «нормандском формате» украинские власти планируют провести с Россией масштабный обмен пленными.

«Мы планируем до следующей встречи [в нормандском формате] провести большой обмен пленными», — сказал он и напомнил, что очередной «нормандский саммит» запланирован на апрель текущего года.

По его словам, на саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019 года, удалось достичь существенного прогресса в вопросе обмена пленными. «Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой», — добавил министр.

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