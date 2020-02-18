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Аваков предложил принять «закон о коллаборантах» до выборов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины отказался называть документ законом об амнистии. Амнистия для участников конфликта на Донбассе была прописана в минских договоренностях как необходимое условие для урегулирования конфликта
Арсен Аваков (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон об амнистии участников конфликта на юго-западе Украины до выборов в регионе. Об этом Аваков заявил в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, перед тем как Украина «возьмет контроль над территорией», должно быть решено несколько «принципиальнейших» вопросов, в том числе вопрос принятия закона об амнистии.

Аваков акцентировал внимание на том, что он не желает употреблять название «закон об амнистии». «Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — отметил глава МВД.

По его словам, нельзя привлекать к ответственности людей, который выполняли на территориях Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) непризнанных республик «социально важную функцию», как, например, врачи и учителя. Если человек работал в вертикали Минздрава ДНР, «которую мы не признаем», то он не будет подвергаться репрессиям, отметил министр. «То же самое для учителей или мелких клерков», — сказал Аваков.

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Принятие закона об амнистии было прописано в минских соглашениях, о которых лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились в февраля 2015 года. Пятый пункт соглашений обязывает Украину «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

После смены власти в Киеве правительство заявляло, что вопрос о полной амнистии для участников конфликта на юго-востоке страны не рассматривается. В частности, об этом говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко в сентябре 2019 года.

В октябре 2019 года заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что в стране приняты все оговоренные в минских соглашениях законодательные акты по амнистии. Однако позже стало известно, что закон об амнистии не был передан на подпись президенту Украины и, соответственно, не принят. Вадим Пристайко сообщал, что закон «лежит где-то в столе».

Автор: Мария Лисицына
Теги: минские соглашения, закон об амнистии, Арсен Аваков, Украина, ДНР и ЛНР
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