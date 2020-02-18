Аваков предложил принять «закон о коллаборантах» до выборов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины отказался называть документ законом об амнистии. Амнистия для участников конфликта на Донбассе была прописана в минских договоренностях как необходимое условие для урегулирования конфликта

Арсен Аваков (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон об амнистии участников конфликта на юго-западе Украины до выборов в регионе. Об этом Аваков заявил в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, перед тем как Украина «возьмет контроль над территорией», должно быть решено несколько «принципиальнейших» вопросов, в том числе вопрос принятия закона об амнистии.

Аваков акцентировал внимание на том, что он не желает употреблять название «закон об амнистии». «Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — отметил глава МВД.

По его словам, нельзя привлекать к ответственности людей, который выполняли на территориях Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) непризнанных республик «социально важную функцию», как, например, врачи и учителя. Если человек работал в вертикали Минздрава ДНР, «которую мы не признаем», то он не будет подвергаться репрессиям, отметил министр. «То же самое для учителей или мелких клерков», — сказал Аваков.